La policía británica amplía la investigación al expríncipe Andrés por conducta sexual inapropiada: se buscan testigos

El expríncipe Andrés (66 años) vuelve a ser noticia por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El pasado viernes, 21 de mayo, la Policía británica ha anunciado que sigue recabando información sobre la investigación abierta en torno al hermano del rey Carlos III (77) por presunta conducta indebida en cargo público, y ha hecho hincapié en que las pesquisas abarcan también posibles casos de conducta sexual indebida.

La Policía de Thames Valley (TVP, en inglés) está llevando a cabo una investigación sin precedentes y ha hecho un llamamiento público para localizar más testigos.

A los detectives les preocupa que el público piense que solo investigan la filtración de información confidencial cuando Andrés era representante especial británico para el comercio y la inversión, entre 2001 y 2011.

El expríncipe Andrés y el rey Carlos III. Getty

Se cumplen 3 meses de su detención

Según la definición legal británica, la mala conducta en el ejercicio de funciones públicas (MIPO, por sus siglas en inglés) abarca una serie de delitos, entre los que se incluyen desde corrupción, abuso de posición o negligencia deliberada hasta conducta sexual indebida, conflictos de interés, fraude o actuaciones destinadas a obtener beneficio personal.

"El delito de conducta indebida en cargo público puede adoptar diferentes formas, lo que convierte esta investigación en un proceso complejo", ha señalado en un comunicado el subdirector jefe de la TVP, Oliver Wright.

Wright ha solicitado que cualquier persona con información relevante se ponga en contacto con las autoridades "a través de los canales de contacto habituales, como el portal en línea de la policía de Thames Valley".

Asimismo, ha asegurado que "un equipo de detectives con gran experiencia trabaja meticulosamente sobre una cantidad significativa de información recibida del público y de otras fuentes".

El segundo hijo de la difunta Isabel II fue detenido el pasado 19 de febrero. El arresto fue efectuado por la policía británica en su residencia de Sandringham Estate, coincidiendo con el día de su 66 cumpleaños.

Posteriormente fue puesto en libertad mientras es investigado como sospechoso de conducta indebida cuando era representante comercial del Reino Unido.

Según los 'archivos Epstein' difundidos el año pasado en Estados Unidos, el antiguo duque de York pudo remitir información confidencial del Gobierno británico al pederasta estadounidense y millonario empresario Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019 a la espera de juicio por tráfico de menores.

El expríncipe Andrés, en una imagen de archivo. GTRES

Petición de pruebas a Estados Unidos

Además, Andrés, sobre el que existen numerosas fotografías junto a Epstein y mujeres jóvenes, fue acusado por la estadounidense Virginia Giuffre de haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones cuando era menor de edad, en 2001. Todo ello gracias al apoyo e intermediación del magnate.

El expríncipe, que siempre ha negado todas las acusaciones, alcanzó un acuerdo millonario extrajudicial en 2022 para poner fin a la demanda civil presentada en Estados Unidos por Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025 a los 41 años.

Para poder avanzar en la investigación, las fuerzas policiales británicas consideran crucial obtener los documentos originales de los archivos de Epstein.

Por ello, aparte de pedir información en el Reino Unido, la Policía británica ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos acceso a las versiones originales de los expedientes sobre Epstein.

Hasta la fecha, las autoridades del país norteamericano se han negado a entregarlos de forma directa, obligando a la policía del Reino Unido a iniciar un proceso de solicitud formal de asistencia jurídica internacional que podría demorarse meses. Todavía están a la espera de respuesta.

Montaje donde aparece el príncipe Andrés encima de una joven inerme, entre los millones de archivos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein. Departamento de Justicia de Estados Unidos

Nueva denuncia por delitos sexuales

El hoy conocido como Andrés Mountbatten-Windsor fue apartado de la vida pública en 2019 tras salir a la luz el alcance de su amistad con el delincuente convicto. Sin embargo, aquella extrema medida no logró salvarlo de la polémica y el escarnio público.

Las revelaciones posteriores sobre su amistad con Epstein llevaron al rey Carlos III a retirarle todos sus títulos oficiales el pasado octubre y a exigirle que abandonara Royal Lodge, la residencia que ocupaba en los terrenos del castillo de Windsor.

Sobre la investigación que sigue en marcha sobre la figura de Andrés, se prevé que sea larga. Y, en caso de que se encontraran pruebas suficientes para sustentar una acusación formal, el hipotético juicio penal no se celebraría hasta 2027.

Cabe recordar que el caso se enmarca en un escenario más amplio. Otros cuerpos policiales británicos investigan a más figuras públicas.

Es el caso de Peter Mandelson, político británico, miembro del Partido Laborista y ex embajador en Estados Unidos, quien también fue detenido el pasado febrero por sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Otro foco importante en el caso es la aparición de un nuevo testimonio. El equipo policial, que incluye detectives expertos en delitos sexuales, está evaluando la denuncia de una mujer residente en Estados Unidos que afirma haber sido llevada a una dirección en Windsor en 2010 con fines sexuales.

No se trata de una investigación penal formal, pero los detectives se han puesto en contacto con ella a través de su abogado. "Si desea denunciar esto a la policía, se tomará en serio y se tratará con cuidado, sensibilidad y respeto por su privacidad y su derecho al anonimato", ha aclarado Wright.