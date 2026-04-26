El rey Carlos III contacta de urgencia con Donald y Melania Trump tras el atentado, 24 horas antes de viajar a Estados Unidos

El rey Carlos III, con el matrimonio Trump, en una recepción en Clarence House (Londres) en 2019. GTRES

El rey Carlos III (77 años) ha contactado de manera urgente con Donald Trump (79) y su mujer, Melania Trump (56), para expresar su preocupación y solidaridad tras el intento de asesinato sufrido por el líder republicano este sábado, 25 de abril, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En dicha cena, celebrada en el hotel Washington Hilton, en Washington DC, el Presidente de Estados Unidos y la Primera Dama tuvieron que ser evacuados después de que se escucharan varios disparos a manos de un hombre que había abierto fuego con un arma.

El agresor, Cole Tomas Allen, de 31 años, ha sido detenido y se encuentra bajo custodia. Sin embargo, la magnitud de los hechos ha provocado que el Jefe de Estado británico haya emitido un comunicado lamentando lo sucedido.

Y es que, dentro de apenas 24 horas, el Rey y su esposa, la reina Camila (78), tienen previsto tomar un avión rumbo a Estados Unidos. Allí tienen agendada una visita de Estado que, si no hay cambios de última hora, tendrá lugar del 27 al 30 de abril.

El presidente Donald Trump y su mujer, Melania Trump, con Carlos y Camila, (entonces Príncipes de Gales) en una cena celebrada en Londres el 4 de junio de 2019. GTRES

Carlos III manifiesta su "alivio" en un comunicado

En un escrito emitido este domingo, 26 de abril, por un portavoz del Palacio de Buckingham, manifiesta: "Su Majestad está siendo informado en detalle de los acontecimientos y se siente muy aliviado al saber que el Presidente, la Primera Dama y todos los invitados han resultado ilesos."

"Como es de esperar, a lo largo del día se celebrarán varias reuniones con nuestros colegas estadounidenses y nuestros respectivos equipos para analizar en qué medida los sucesos del sábado por la noche pueden o no afectar a la planificación operativa de la visita", prosigue el escrito.

Además de este mensaje, según desliza Hello!, los Reyes se han comunicado de manera telefónica con el Presidente y la Primera Dama para interesarse, personalmente, por el estado del matrimonio tras una fatídica noche que, por suerte, solo ha quedado en un susto.

Esta llamada, de carácter privado pero de gran calado institucional, se produce apenas un día antes de que los soberanos pongan rumbo a suelo estadounidense en un viaje oficial que ya contaba con fuertes medidas de seguridad.

El incidente, que ha tenido lugar a pocos días antes del inicio de la visita de Estado del rey Carlos y su mujer a Estados Unidos, no ha provocado heridos ni víctimas mortales. Pese a ello, la preocupación ahora en materia de seguridad es máxima.

El matrimonio Trump, con los reyes Carlos y Camila, en Londres, en 2019. GTRES

La agenda de los Reyes en EEUU

Los planes de viajar de Carlos III y Camila, que se producen con motivo de la Conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, siguen en pie.

El programa del viaje, cuyo fin es reforzar los lazos entre ambos países, arrancará con una reunión en privado con Trump y la Primera Dama. Carlos III y Trump se reunirán solos en privado, al igual que Camila y Melania lo harán por su parte.

Después, los invitados asistirán a una fiesta en los jardines de la Casa Blanca y a una ceremonia formal de bienvenida. Esta incluirá una revista militar ceremonial.

Más tarde, Carlos se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, convirtiéndose así en el segundo monarca británico en hacerlo. Su madre, la reina Isabel II, fue la primera en hablar en el Capitolio, en 1991.

El matrimonio concluirá su primera jornada con un banquete de Estado en la Casa Blanca. En la cena de gala, organizada por el presidente Trump y su mujer, se prevé la lectura de un discurso histórico y un homenaje a la difunta reina Isabel II.

Al día siguiente, Carlos III y su esposa se trasladarán a Nueva York. Allí tienen previsto participar en un homenaje a los fallecidos por los atentados del 11-S, ya que este año se cumple el 25 aniversario los ataques.

Después, la Reina estará presente en varios actos dedicados a la literatura, incluidos los cuentos infantiles. Por su parte, el monarca asistirá a un encuentro con líderes empresariales y financieros. De ahí se desplazarán a Virginia y se reunirán con residentes locales.

Carlos III y Camila, a su llegada a la Abadía de Westminster GTRES

Tras la visita, continuarán su viaje, entre los días 1 y 2 de mayo, hacia Bermudas, siendo su primera visita oficial un Territorio Británico de Ultramar.

En la isla escucharán una salva de 21 cañonazos a modo de bienvenida. Y conocerán in situ la labor de los habitantes por preservar la biodiversidad.

El pasado 25 de abril, nuevas imágenes tomadas cerca de la Casa Blanca mostraban cómo se estaban izando banderas británicas en el recinto, en previsión de la llegada de los Reyes.

En declaraciones a Reuters antes del viaje, Donald Trump ha confirmado que se abordará una amplia gama de temas cuando se reúna con el Rey. Uno de esos asuntos es el conflicto en curso con Irán, que ha tensado las relaciones transatlánticas. "Voy a hablar de todo", ha sentenciado.

Este viaje, programado con gran antelación, llega en un clima de evidente tensión diplomática. La histórica alianza angloestadounidense atraviesa un bache tras las críticas frontales de Trump hacia Keir Starmer, a quien reprocha la falta de firmeza de su Ejecutivo en el respaldo a la estrategia de Washington frente a Teherán.