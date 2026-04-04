'Selfies' y gestos de cariño: los reyes, Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, visitan por sorpresa la Semana Santa madrileña

Un año más, la Familia Real ha vuelto a dejarse ver por las calles de Madrid en plena Semana Santa, consolidando una tradición no escrita que se repite con discreción pero que cada vez genera mayor expectación entre los ciudadanos.

Lejos de los actos institucionales y del protocolo habitual, Felipe VI (58 años) y Letizia (53) han optado de nuevo por disfrutar de estos días festivos junto a sus hijas, Leonor (20) y Sofía (18), en un ambiente relajado y cercano, compartiendo espacio con los vecinos y viviendo la celebración desde la calle.

En esta ocasión, el escenario elegido ha sido el castizo barrio de Carabanchel, uno de los enclaves con mayor arraigo popular de la capital, donde su presencia no figuraba en la agenda oficial.

Como en otras ocasiones similares, la visita se produjo de manera completamente privada, lo que aumentó el factor sorpresa entre los asistentes que aguardaban el inicio de una de las procesiones más esperadas de la zona. Nadie imaginaba que, entre la multitud congregada, aparecerían los Reyes junto a sus hijas.

👑✝️ La familia real ha vuelto a dejarse ver en pleno calendario de Semana Santa madrileña con una visita a la procesión del Silencio, una de las citas más señaladas del barrio de Carabanchel pic.twitter.com/dPoKNZKzZ6 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) April 4, 2026

El momento tuvo lugar minutos antes de la salida del paso de Jesús Nazareno desde la Parroquia de San Sebastián Mártir, prevista para las nueve de la noche.

La llegada de la Familia Real no tardó en propagarse entre los presentes, y lo que en un primer instante fue incredulidad se transformó rápidamente en entusiasmo y expectación.

Muchos vecinos se sorprendieron al ver a los monarcas compartiendo el espacio público sin distancias visibles ni dispositivos de gran aparato.

Lejos de mantener una actitud distante, Felipe y Letizia, acompañados por Leonor y Sofía, se mostraron especialmente accesibles durante toda su estancia en el barrio.

Conversaron con varios de los asistentes, escucharon comentarios sobre la procesión y mostraron interés por las tradiciones locales.

La Familia Real en un fotografía de archivo. GTRES

La naturalidad del encuentro permitió que numerosos vecinos pudieran acercarse a saludarles, intercambiar unas palabras e incluso tomarse fotografías con ellos, imágenes que no tardaron en circular por redes sociales.

Este tipo de apariciones, cada vez más frecuentes en fechas señaladas como la Semana Santa, refuerzan una imagen de cercanía que la Familia Real ha tratado de proyectar en los últimos años.

Sin grandes despliegues ni anuncios oficiales previos, estas salidas privadas se han convertido en una especie de tradición paralela que conecta a la institución con la vida cotidiana de la ciudad y sus habitantes.

Para los vecinos de Carabanchel, la noche quedará grabada no solo por la solemnidad del paso de Jesús Nazareno, sino también por el inesperado encuentro con la Familia Real.

Un gesto sencillo, espontáneo y simbólico que vuelve a poner de relieve la voluntad de acercamiento de la Corona a la ciudadanía en momentos de fuerte carga cultural y emocional.