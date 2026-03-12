Marius Borg permanecerá en prisión preventiva: el juez cree que hay probabilidad de que cometa nuevos actos delictivos

El mediático caso judicial con Marius Borg (29 años) como protagonista no da tregua y las novedades continúan sucediéndose cada día.

Este pasado lunes, 9 de marzo, su abogada, Ellen Holager, presentó una solicitud ante el Tribunal del Distrito de Oslo para proceder a la liberación del joven. La petición, sin embargo, ha sido finalmente rechazada.

"El tribunal considera que todavía hay una fuerte preponderancia de probabilidad de que Høiby, tras ser liberado, cometa nuevos actos delictivos con una pena de prisión de más de seis meses", ha escrito el juez en su evaluación.

Marius Borg.

Además, considera que la prolongación del encarcelamiento está "suficientemente justificada" y "no constituye una intervención desproporcionada".

Cabe recordar que la Ley de Noruega establece que el joven puede permanecer detenido en prisión durante varios meses más.

Es más, tal y como recoge la Ley de Procedimiento Penal, si un acusado se encuentra detenido al inicio del juicio principal, deberá permanecer detenido hasta que se dicte sentencia.

Posteriormente, continuará en prisión durante cuatro semanas antes de que deba presentarse para continuar su detención.

Retrato de la estancia de Marius en los juzgados de Oslo el pasado 3 de febrero. Gtres

El primogénito de la princesa Mette-Marit (52) lleva poco más de un mes ingresado en una prisión del país.

Fue el pasado 1 de febrero, dos días antes de dar por iniciado el juicio, cuando Marius Borg ingresó en prisión preventiva acusado de agresión, amenazas con arma blanca e incumplimiento de una orden de alejamiento.

Aunque el juicio comenzó el día 3 de febrero, no fue hasta 24 horas más tarde cuando el hijastro de Haakon de Noruega (52) prestó declaración por primera vez.

Marius se enfrenta a varios cargos de violación y maltrato a sus exparejas. Borg se ha declarado inocente de los cargos de amenazas y agresión física.

Eso sí, ha reconocido haber violado la orden de alejamiento que tenía con una de las presuntas víctimas.