Iñaki Urdangarin no logra destronar a Juan Carlos I en la batalla de sus memorias: las cifras que lo demuestran

Hubiera tenido su gracia que las memorias de Iñaki Urdangarin (58 años) hubieran destronado a las del rey Juan Carlos I (88). Pero no ha sido así.

Ya se lo advirtió el exyerno del Emérito a Évole (51), cuando al ser entrevistado por el periodista éste le preguntó si le gustaría superar en ventas al exjefe del Estado.

"No creo que eso ocurra. Él es un personaje global con una trayectoria larguísima. Yo creo que eso no sucederá", contestó el exmarido de la infanta Cristina (60).

Aún así reconoció, entre risas, que sería un puntazo colarse en el número 1 de los libros más vendidos y desbancar a su exsuegro.

La tarea, aunque no imposible, estaba complicada. Reconciliación -las memorias de Juan Carlos I- se colocó desde el primer día de su publicación en el primer puesto de las listas de los libros de no ficción más vendidos.

Las memorias de Juan Carlos I junto a las de su ex yerno Iñaki Urdangarin. GTRES

Superó los 40.000 ejemplares en apenas cinco días, cifras que la propia editorial califica de "históricas".

En ese podium se mantuvo durante semanas, y aunque ahora el fenómeno se haya desinflado un poco, sigue encontrándose entre las obras más demandadas por los lectores.

La autobiografía de Urdangarin, Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes, en cambio, ha suscitado interés mediático pero una respuesta comercial mucho más templada.

En su primera semana en el mercado tan solo ha logrado colarse en la mitad de la tabla -un puesto 10 de 20-, lejos del efecto arrastre que ha rodeado las memorias del Emérito.

Peso de los personajes

Está claro que uno de los primeros factores a analizar para entender el batacazo de Iñaki frente a Juan Carlos es el peso de los personajes: uno, Rey; y el otro, exyerno de un Rey.

El Emérito llegó a las librerías como el primer monarca en escribir sus memorias en primera persona y desvelar los secretos palaciegos.

Además del interés y el morbo por su vida privada y sus escándalos, su relato del 23‑F, la Transición o su caída en desgracia, alimentan la curiosidad del lector.

Iñaki y Cristina el día de su boda posando con los eméritos, Juan Carlos y Sofía. Getty Images

"El libro de Juan Carlos I no era simplemente una publicación más en el mercado; era un acontecimiento histórico, bajo mi prisma", asegura Jesús Reyes, periodista de moda, Casa Real y autor del libro Leonor. Estilo de una Borbón y Ortiz.

"Hablamos de una figura que ha sido jefe del Estado durante casi cuatro décadas, protagonista de la Transición, eje de una etapa clave en la historia contemporánea de España y, también, centro de la mayor crisis institucional de la monarquía reciente. Su relato no es solo personal: es político, estructural y generacional. Interpela a monárquicos, republicanos, nostálgicos y críticos".

Por su parte, Iñaki se dibuja como el protagonista de un caso de corrupción que acabó con él en prisión. Su libro despierta interés como crónica del escándalo Nóos y de la ruptura con la infanta Cristina, pero su peso histórico es incomparable al del ex jefe del Estado.

"Su historia despierta curiosidad, sí, pero no representa una etapa histórica del país. Es el testimonio de un protagonista secundario dentro de una trama institucional mucho mayor. Además, el rey emérito encarna poder, legado y controversia de Estado. Urdangarin encarna escándalo y responsabilidad individual. El interés estructural nunca puede competir con el interés circunstancial", explica el experto.

Campaña de marketing

Las campañas de marketing y publicidad con cada una de las obras ha sido también radicalmente opuesta. La publicación de Reconciliación -el pasado 3 de diciembre- fue una operación milimetrada.

Iñaki saludando a Juan Carlos ante la atenta mirada de la infanta Cristina. Getty Images

Primero salió en en Francia donde se empezó a crear expectación. Incluso el Emérito accedió a una entrevista televisada -previamente grabada-.

La versión española de las memorias se comercializó justo antes de Navidad con una fuerte campaña de preventa, presencia en grandes superficies y librerías generales.

El libro se coló desde el inicio en secciones de historia, política y actualidad, lo que amplificó su alcance y lo consolidó como regalo estrella durante las navidades de 2025.

En el caso de Urdangarin, el lanzamiento -el 12 de febrero- ha llegado fuera del momento estrella de ventas.

Además, muchas librerías lo ubican en áreas de empresa o desarrollo personal, colocándole a competir con manuales de liderazgo y superación en lugar de con la narrativa de escándalo que el público asociaba a su figura.

La promoción de Todo lo vivido también ha incluido entrevistas del ex duque del Palma en programas de máxima audiencia como Lo de Évole.

Para Jesús Reyes otra de las claves es el factor emocional. "Don Juan Carlos forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de españoles. Su figura provoca adhesión o rechazo, pero no indiferencia. Urdangarin, en cambio, genera una narrativa más limitada: la del personaje que cayó. Y la caída, por sí sola, no sostiene un fenómeno editorial comparable al de quien fue Jefe del Estado".

No hay dudas. Reconciliación ha sido el libro del 2025 aún saliendo a finales de ese año (3 de diciembre). "A fecha de hoy llevamos ya 6 ediciones, que se dice pronto", ha confirmado Planeta -editorial del Emérito- a este periódico.

En cambio, atendiendo a la tendencia del mercado y según expertos consultados por este periódico, es dificil que Todo lo vivido escale ya más posiciones.