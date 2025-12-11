Carlos Felipe de Suecia, sin su mujer en los Premios Nobel, mientras se hace público el vínculo de ella con Epstein

La Familia Real de Suecia, sin la princesa Sofía, en los Premios Nobel. Casa Real sueca

Como manda la tradición, tras la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, en presencia de la Familia Real noruega, se han entregado el resto de galardones -Física, Química, Medicina, Literatura y Economía- en Estocolmo. Una ceremonia presidida por la monarquía sueca que ha tenido lugar en la noche de este miércoles, 10 de diciembre.

El rey Carlos Gustavo de Suecia (79 años) ha sido el encargado de entregar los Nobel en la centenaria Sala de Conciertos de Estocolmo.

Allí también han estado la reina Silvia (81), la princesa heredera Victoria (48) y su marido, el príncipe Daniel (52). Además, Magdalena de Suecia (43), junto a su esposo, Chris O'Neill (51), y el príncipe Carlos Felipe (46). Este, a diferencia de sus hermanas, sin la compañía de su pareja.

La gran ausente en una gala tradicional y significativa para los Bernadotte ha sido la princesa Sofía de Suecia (41).

Su inasistencia ha sido especialmente notoria, pues horas antes se hacía público el vínculo de ella con Jeffrey Epstein.

Según el periódico local Dagens Nyheter, la mujer de Carlos Felipe de Suecia se reunió con el pedófilo en varias ocasiones cuando ella vivía en Nueva York. Se cree que sus encuentros se produjeron en 2005, 10 años antes de que Sofía se casara con el Príncipe.

De acuerdo con la información publicada por el citado medio, la empresaria Barbro Ehnbom, economista sueco-estadounidense afincada en la Gran Manzana y reconocida por promover redes de mujeres en el ámbito empresarial, habría puesto a jóvenes suecas, entre ellas la princesa Sofía, en contacto con Epstein.

Entonces la princesa Sofía era una persona anónima y no conocía al príncipe Carlos Felipe. No obstante, la noticia ha salpicado a la Casa Real sueca.

Los Bernadotte no han emitido ningún comunicado, pero la Casa Real sí ha respondido a la prensa. "La Princesa Sofía se reunió con la persona en cuestión en varias ocasiones hace unos 20 años. Desde entonces, no ha habido contacto. Palacio declina una entrevista", han contestado a SVT.

Aftonbladet, por su parte, ha publicado que la jefa de prensa de la institución, Margareta Thorgren, ha aclarado que la princesa Sofia nunca estuvo en la isla del Caribe, que era propiedad de Jeffrey Epstein y en donde se cometieron algunos de los delitos.

Hasta ahora, la Casa Real no ha desvelado las razones de la ausencia de Sofía en los Premios Nobel. No obstante, resulta significativa porque se produce tras esta serie de informaciones. Es, además, la primera vez que no acompaña a su marido en una gala tan importante desde su compromiso.

Su ausencia en los Premios Nobel también podría deberse a su permiso de maternidad -de hasta 480 días en Suecia-.

El pasado febrero nació su cuarta hija con el príncipe Carlos Felipe, Inés Marie Lillian, y ha reducido al mínimo su agenda.

La princesa Sofía, sin embargo, sí ha cumplido con otros compromisos institucionales, como el Día Nacional, al que acudió con la bebé.

La revista Svesk Dam, tras conversaciones con fuentes cercanas, ha publicado que la marcada ausencia de la mujer de Carlos Felipe de Suecia en el acto más importante de la agenda de los Bernadotte, en efecto, ha estado relacionada con su maternidad. Sofía debía cuidar a su hija mientras su marido asistía a la gala.

Incluso así, las explicaciones no convencen. La baja de la princesa Sofía en los Premios Nobel de 2025 sigue siendo asunto de investigación.