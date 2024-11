El príncipe Guillermo coquetea con lo 'Spanish': de la pulsera 'swiftie' que dice papá a lucir la ropa eco de Javier Goyeneche

El príncipe Guillermo en Ciudad del Cabo, luciendo ropa 'made in Spain'.

'MADE IN SPAIN'

Desde el pasado lunes, 4 de noviembre, y hasta este jueves, día 7, el príncipe Guillermo (42 años) estuvo en Ciudad del Cabo, al suroeste de Sudáfrica, para asistir a la ceremonia de entrega de los premios medioambientales Earthshot, que él mismo creó. Un viaje oficial con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras a los problemas climáticos y con un curioso sello español.

Durante su estancia en Ciudad del Cabo, el futuro Rey de los británicos ha llamado especialmente la atención por el complemento que ha llevado en su muñeca derecha, consiguiendo un outfit moderno y rompedor, a la vez que tierno. Se trata de una pulsera al estilo swiftie con la que tendría muy presente a sus tres hijos, George (11), Charlotte (9) y Louis (6).

La pulsera, que no ha se ha quitado en toda la semana, está formada por varias cuentas azules y cuatro blancas con letras doradas que forman la palabra "papá". Está escrita en perfecto español y según ha confirmado el periodista de GB News especializado en Casa Real, Cameron Walker, es obra de su hija, la princesa Charlotte.

El príncipe Guillermo luciendo una camisa de Ecoalf en Ciudad del Cabo. Gtres

Si bien llama la atención porque nunca antes se había visto al príncipe de Gales con un complemento similar, ni el estilo swiftie ni la palabra escrita en castellano sorprende. Por un lado, porque Guillermo y sus dos hijos mayores se han mostrado públicamente como grandes fans de Taylor Swift (34). El pasado junio acudieron al concierto de la artista en Londres e incluso compartieron confidencias en el camerino, dejando una divertida imagen que no tardó en viralizarse.

Sobre el hecho de que la palabra papá esté escrito en español, podría existir alguna relación con la nacionalidad de la nanny de sus hijos. Se trata de María Teresa Turrión, española, y quien llegó a la vida de los Príncipes de Gales hace 10 años, poco después del nacimiento de George.

La pulsera que ha lucido Guillermo en Sudáfrica. Gtres

La pulsera, no obstante, no ha sido lo único que ha dado un toque español al viaje -y más concretamente al look- del príncipe Guillermo. El heredero al trono coquetea con lo Spanish y así ha quedado confirmado en su travesía en Ciudad del Cabo.

Tal y como informó la prensa británica, siguiendo la línea del viaje, durante toda la semana el primogénito de Carlos III (75) exhibió prendas sostenibles. En su primer compromiso, una de las firmas elegidas fue la española Ecoalf, de Javier Goyeneche, marido de Macarena Rey, CEO de Shine Iberia.

El príncipe Guillermo completó sus 'looks' con la pulsera "papá". Gtres

Guillermo se decantó por una camisa en color verde, confeccionada con algodón orgánico y algodón reciclado que proviene de prendas textiles desechadas y productos de algodón al final de su vida útil. Una prenda sostenible que promueve la economía circular, valorada en 99,90 euros.

Sobre la firma, cabe puntualizar que lleva 15 años en el mercado y ya ha conquistado los armarios de otras royals. Entre ellas, la reina Sofía (86) y la infanta Elena (60). Entre los directivos de la marca también figura Rafael Medina (46), duque de Feria. El hijo de Naty Abascal (81) se unió a la marca el año pasado, como director de su línea deportiva, Ecoalf Sport.

Con esta llamativa apuesta, el príncipe Guillermo estaría siguiendo una línea trazada por su mujer, Kate Middleton (42), quien desde hace años es fan de las firmas españolas. Son muchas las veces que se ha enfundado en piezas de Zara, firma que también ha lucido su hija, Charlotte. El armario de los tres menores, de hecho, está repleto de ropa made in Spain. Además de la cabecera de Inditex se les ha visto con prendas de Losan, Pepa & Co o La coqueta Kids. La princesa de Gales, además, es fiel a las propuestas de Amaia Kids, la tienda en Londres de la guipuzcoana Amaia Arrieta.