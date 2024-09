Así es Matthew Kumar, el futuro marido de Teodora de Grecia, la prima de Felipe VI que se casa este sábado

Ahora sí. Por fin. Ya ha llegado el tan esperado momento. Este sábado, día 28 de septiembre, la princesa Teodora de Grecia (41 años), hija de los últimos reyes helenos, Constantino II y Ana María de Grecia y Dinamarca (78), se jurará amor eterno ante los ojos de Dios con su pareja, Matthew Kumar (40), en Atenas.

Después de tres intentos en tres años diferentes -2019, 2020 y 2023-, la querida sobrina de la reina Sofía (85) sellará su vida con Matthew Kumar, a pesar de la tristeza que supone para ella no poder ir hasta el altar del brazo de su padre, como estaba planeado y como manda la tradición, ya que falleció en enero de 2022.

No obstante, en su gran día, que será emotivo y especial, Teodora de Grecia irá acompañada de su hermano Pablo (56), jefe ahora de la abolida Casa Real helena. Además, contará con el arropo de sus parientes y amigos y el cariño de otras Casas Reales que serán testigos de este ansiado enlace. Pero ¿quién es Matthew Kumar, el abogado con el que compartirá el resto de su vida?

[La princesa Theodora de Grecia, prima del rey Felipe, anuncia su boda]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Theodora (@tgreece)

En palabras de los responsables de la oficina privada del fallecido tío de Felipe VI (56), "el señor Matthew Kumar nació y se crio en el sur de California y es hijo de Sam y Lonnie Kumar. Es un abogado en ejercicio que trabaja en Los Ángeles". Estas son las palabras que se emplearon en noviembre de 2018 para describir a Kumar al anunciar su boda con Teodora de Grecia.

Matthew Kumar es de ascendencia hindú y vive en la misma ciudad en la que trabaja, Los Ángeles, donde conoció a Teodora. La hija más pequeña de los últimos reyes de Grecia estudió Artes Teatrales en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, y participó como actriz en la serie The Bold and the Beautiful (Belleza y poder).

[Felipe, Letizia y Juan Carlos I, juntos en Windsor para arropar a la emérita Sofía por el homenaje a Constantino II]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Theodora (@tgreece)

Teodora y Matthew iniciaron una discreta historia de amor que se hizo pública cuando acudieron juntos a la boda de una amiga de la princesa en 2016. Kumar estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Verne y está especializado en indemnizaciones y cobro de deudas, en Westlake, en el condado de Los Ángeles, estado de California.

El año pasado, el semanario francés Point de Vue, considerada la Biblia royal de la realeza europea, publicó que Kumar fue apartado un año como abogado por la Corte Suprema californiana por "mala praxis" al utilizar, presuntamente, fondos de sus clientes para usos diferentes, e incluso tuvo que realizar un examen para ser readmitido. Ninguna sentencia podrá frenar que este sábado, 28 de septiembre, a las 17:30 horas, Teodora y Matthew se den el 'sí, quiero'.

La ceremonia religiosa tendrá lugar en la catedral ortodoxa de la Anunciación de Santa María, en Atenas, donde se casaron sus padres, Constantino II y Ana María, los reyes eméritos Juan Carlos (86) y Sofía, y también su hermano menor, Philippos de Grecia (38) con Nina Flohr (37). A diferencia de la boda real más cercana que tenemos en el espacio-tiempo, la de Marta Luisa de Noruega (53) con el chamán Durek Verret (49), en este caso no habrá fotografías exclusivas ni entrevistas. Los medios podrán cubrir la boda como sucede habitualmente y se entiende que se distribuirán fotos.

En relación con los invitados, además de la familia y amigos de Matthew que viajen desde Estados Unidos e India, se espera la presencia de la Familia Real griega, con Ana María al frente junto a sus hijos: Alexia (59), Nicolás (54) y los ya nombrados Pablo y Philippos. También sus parejas y todos los hijos de estos. De la Casa Real española, como sucede en estos casos, Teodora contará presumiblemente con sus tías paternas, la reina Sofía y la princesa Irene (83), además de sus primas, las infantas Elena (60) y Cristina (59).

Quién sabe si el rey Felipe da la sorpresa y asiste. Su último acto en agenda oficial para esta semana será el jueves, 26 de septiembre, cuando presida en Soria el acto de entrega del I Premio de Hispanismo Internacional Duques de Soria cuyo galardón ha recaído en el proyecto Nuevos espacios del español en Europa, del profesor Johannes Kabatek.