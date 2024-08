Veruschka, la suegra de Marta Luisa de Noruega que 'dio' sus poderes espirituales a su hijo y a quien la Princesa no conoce

Marta Luisa de Noruega (52 años) y Durek Verrett (49) están a pocas horas de convertirse en marido y mujer. La Princesa y el chamán se darán el 'sí, quiero' tras cinco años de polémica relación. Estarán acompañados, entre otros, por los padres de ella, Reyes de Noruega. Sin embargo, no se espera la asistencia de la madre del vidente, Veruschka Urquhart (81).

La suegra de Marta Luisa no recibió la invitación del enlace. Durek Verrett, por otro lado, tampoco le comunicó su decisión de casarse. La propia Veruschka lo contó en una conversación con el medio noruego SE & HOR, donde en los últimos tiempos ha concedido incendiarias entrevistas que han tensado aún más la relación con su hijo.

Fue en 2023 cuando la madre de Durek rompió su silencio en una charla en la que atacó directamente a su hijo. Veruschka Urquhart aseguraba que el chamán ha heredado de ella sus poderes espirituales, pero que en su opinión los usa para manipular.

"Él no trabaja para el mundo, trabaja contra el mundo. No trabaja para el pueblo, trabaja contra el pueblo. Durek no te ayuda a encontrar la luz divina. Te lleva a su luz, donde puede infiltrarse y manipularte", decía entonces la suegra de Marta Luisa de Noruega.

Aunque la relación entre el chamán y su progenitora parecía ser muy cercana, lo cierto es que se ha ido tensando con el paso del tiempo. "Mi madre maravillosa y poderosa, el oráculo que me dio la vida y me guio sabiamente para amar a las mujeres y dejarlas ser reinas con honor y respeto", escribió Durek Verrett en su perfil de Facebook en 2018.

En aquella entrevista, Veruschka también confesó sentirse dolida y traicionada por su hijo tras no recibir su visita durante su escapada a Nueva York, donde ella vive. Durek, cabe puntualizar, había viajado a la Gran Manzana por Navidad, acompañado de Marta Luisa de Noruega y las hijas de ella.

Hasta entonces, Veruschka no conocía personalmente a su nuera. Pero si habían hablado por teléfono y se mostraba feliz con la noticia de la boda. Además, muy agradecida con el trato que los reyes Harald (87) y Sonia (87) han dado a su hijo.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en su fiesta preboda. Gtres

La entrevista fue publicada durante la primavera de 2023, pero nuera y suegra siguen sin conocerse personalmente debido a la mala relación que ahora tienen el chamán y su madre. Al respecto, Marta Luisa se defendió así misma y a su futuro marido en el podcast Heart Smart Conversations: "No quiere que la visitemos ni que estemos allí".

El pasado julio, Veruschka volvió a pronunciarse en SE & HOR sobre una nueva polémica que ahora enfrenta con su hijo. Y es que fruto de su anterior entrevista con la citada publicación noruega, el abogado de Durek y Marta le enviaron una carta, donde se le acusa de hacer declaraciones difamatorias, despectivas, falsas y provocativas que dañan el buen nombre y la reputación del gurú espiritual. Un comunicado en el que se le amenaza con una demanda millonaria si no se retracta sobre sus polémicas declaraciones en contra del chamán.

Veruschka, sin embargo, considera que todo lo que ha dicho es verdad: "Dios sabe que no estoy mintiendo. Y amo a mi hijo, estoy tratando de hacerle entrar en razón, hacerle volver a sus viejas costumbres". La también vidente, incluso, insistió en su teoría: "Todavía amo a mi hijo, pero ya no lo admiro. Y tengo miedo por él también, por lo que le pasará si sigue por este camino. Aleja a la gente y empeora las cosas cada vez más. Él toma sus propias decisiones, pero a mí me entristecen".

Veruschka Urquhart, cuyo nombre de pila es Sheila G. Farmer, vive en Nueva York. Teniendo en cuenta sus declaraciones en el mencionado medio, se conoce que tiene otros hijos además del chamán. Pero al margen de ello son pocos los detalles que se saben de su historia.

Según Durek Verrett, Veruschka es descendiente de noruegos. Sin embargo, nunca lo ha comprobado oficialmente. La presunta conclusión se desprende de un texto que el chamán publicó en sus redes sociales, dedicado a Marta Luisa de Noruega.

"Cuando era adolescente mi madre me dijo que un día alguien con su herencia noruega me encontraría y traería mucha alegría a mi corazón. Le pregunté: '¿Quién, mamá?' Dijo que una princesa. Me reí y le dije: 'Vale, una princesa, lo que sea, mamá, qué graciosa eres'. Pues tenía razón, mi alma gemela me encontró", escribió Durek Verrett en su perfil de Instagram el 21 de febrero e 2019. Acompañó el texto con una foto de Marta Luisa de Noruega, quien se convertirá en su esposa en las próximas horas.