Marius, el hijo de la princesa Mette-Marit, reconoce la agresión a su novia: "Lo hice tras tomar alcohol y cocaína"

El pasado martes, 6 de agosto, Marius Borg Høiby (27 años), hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega (50), fruto de una relación anterior a la que mantiene con su esposo, el príncipe heredero Haakon (51), copó todos los titulares de la crónica social al saltar la noticia de que tendría que permanecer más de un día detenido tras un grave incidente que sucedió en Oslo.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de agosto, cuando el hijo de Mette-Marit se vio involucrado en una violenta pelea que culminó con su arresto. Según apuntaron medios locales, fue acusado de agredir verbal y físicamente a su novia, una joven de unos 20 años.

Con la investigación en curso, el hijo de Mette-Marit se ha pronunciado a través de su abogado, Oyvind Braitlin, en un comunicado difundido por el medio noruego VG en el que se confiesa culpable de los hechos.

Mette-Marit de Noruega, su hijo, Marius, y el príncipe heredero al trono Haakon.

El comunicado

El fin de semana pasado sucedió algo que nunca debería haber sucedido. Cometí lesiones corporales y destruí objetos en un apartamento en estado de ebriedad con alcohol y cocaína después de una discusión. Tengo varios trastornos mentales, lo que significa que a lo largo de mi crianza y mi vida adulta he tenido y sigo teniendo desafíos. He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora retomaré este tratamiento y lo tomaré muy en serio.

El consumo de drogas y mis diagnósticos no excusan lo que pasó en el apartamento de Frogner la noche del domingo pasado. Quiero ser responsable de lo que he hecho y le explicaré sinceramente a la policía.

Para mí lo más importante es pedirle perdón a mi novia. No merecía lo que pasó esa noche, ni la presión extrema de la prensa noruega y extranjera después. Ser perseguida por fotógrafos y periodistas en un momento como este, sé que ha sido difícil de afrontar.

También quiero pedir disculpas a mi familia. Sé que mis acciones os han contagiado mucho. Y para ti, mi amor, lo siento. Esto nunca debería haber sucedido y asumo toda la responsabilidad por mis acciones.

Tras la publicación del comunicado en los medios, las autoridades policiales han afirmado no conocer el contenido de este hasta su difusión de la prensa y aseveran no hacer comentarios por ahora. De hecho este martes, 14 de agosto, el portavoz de la policía aseguró que están en conversaciones con su abogado para realizarle un interrogatorio: "Es deseable escuchar su versión del caso y cómo se siente respecto a los cargos".

Hasta ahora, el único miembro de la Casa Real noruega que se ha prounciado al respecto ha sido el príncipe Haakon. Fue en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se afirmó ante los medios una breve, pero directa frase: "Es un asunto grave cuando la policía está involucrada de esta manera".

La difusión del comunicado tiene lugar apenas unas horas más tarde de conocerse la identidad de la presunta agredida. Se llama Nora Haukland (26), una influencer reconocida en su país que mantuvo una relación con el hijo de la princesa desde el mes de abril de 2022 hasta el pasado verano.

A pesar de tener un perfil cerrado y discreto en todas las redes sociales, ha sido a través de un stories en Snapchat donde la joven ha escrito un mensaje con el que muestra cómo se encuentra en estos complicados momentos. "Hola, chicos... Qué decir... Han sido unas horas extrañas. No tengo mucho que decir ahora mismo. Tengo la cabeza muy desordenada y caótica, todo me va de arriba y abajo y en las últimas horas he sentido todas las emociones posibles", ha apuntado.