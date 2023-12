Quién es quién en la Familia Real de Liechtenstein, la más rica de Europa y que llora la muerte de su joven príncipe

Nacido el 14 de febrero de 1945, es el actual príncipe soberano del Principado de Liechtenstein. Ascendió al trono en 1989 tras la muerte de su padre, el príncipe Francisco José II. El príncipe Hans-Adam II trabajó como aprendiz en un banco en Londres, habla alemán, inglés y francés y estudió Administración de Empresas y Economía por la Universidad de St. Gallen. Una formación académica que también incluye su participación en el Real Colegio Militar de Sandhurst en el Reino Unido.

Fue en 1967 cuando contrajo matrimonio con Marie Kinsky de Wchinitz y Tettau. Ella fallecía en 2021. Ambos tuvieron cuatro hijos: el príncipe heredero, Alois (55), el príncipe Maximiliano (54), el príncipe Constantino y la princesa Tatiana (50).

2. Príncipe Alois

Alois y su mujer, Sofía. Casa Real de Liechtenstein

El príncipe Alois, hijo mayor de Hans-Adam II, nacía el 11 de junio de 1968. Se graduó en 1987 de Historia de la Literatura por el Liechtenstein Gymnasium y después ingresó en la Real Academia Militar de Sandhurst en Reino Unido, donde completó su formación como oficial y cuando ascendió a segundo teniente. Durante seis meses sirvió con la Guardia Coldstream en Hong Kong y Londres.

En 1988, se matriculó en la Universidad de Salzburgo y completó sus estudios de Derecho en 1993. Desde entonces, trabajó para una empresa de auditoría en Londres. No fue hasta el 15 de agosto de 2004 cuando comenzó a desempeñar las funciones de Jefe de Estado del Principado de Liechtenstein como diputado de su padre. Él será el futuro soberano del país.

En cuanto a su vida personal, Alois dio el 'sí, quiero' a Sofía de Liechtenstein (56), princesa heredera y condesa de Rietberg, en 1993. Ella se enfrentó a un tumor cerebral en 2003 del que consiguió recuperarse. Una noticia que pasó totalmente desapercibida. Fruto de su matrimonio nacieron cuatro hijos: Joseph Wenzel (28), María Carolina (27) Georg (24) y Nikolaus (23). Permanecen tan alejados de las cámaras que las últimas fotografías familiares datan de años atrás.

3. Príncipe Maximiliano

Maximiliano y su mujer Angela, en una imagen de 2006. Gtres

El segundo hijo, Maximiliano, llegaba al mundo el 16 de mayo de 1969. Estudió en la European Business School, cerca de Fráncfort del Meno, en Alemania, y en 1998 completó un MBA en la Harvard Business School en Cambridge, Massachusetts. Ahora, es el CEO de la empresa familiar LGT Group.

Está casado con la diseñadora de moda y panameña Angela Gisela Brown (65), a quien varios medios la calificaron como la Meghan Markle (42) europea por su ascendencia africana y tienen un hijo en común, Alfonso (22).

4. Princesa Tatiana

Foto reciente de Tatiana. Fundación Príncipe Francisco José de Liechtenstein

A pesar del misterio y secretismo que rodea a esta Familia Real, el nombre de la princesa Tatiana no resulta extraño para los seguidores de la Corona española. Antes de que Felipe VI (55) se enamorara de Letizia (51), se especuló con la idea de que Tatiana y el actual rey de España habían comenzado una relación sentimental.

Tatiana nació el 10 de abril de 1973, convirtiéndose en la última hija de Hans Adam II. En la década de los noventa, se mudó a Madrid para estudiar Dirección de Empresas en la European Business School. Ella se convirtió en una de las personas más perseguidas por la prensa nacional por su nexo con el entonces príncipe de España. El rumor de que ambos mantenían una relación no tardó en extenderse, sin embargo, nunca se hizo oficial. Las revistas del corazón ya la calificaban como la futura princesa de Asturias.

En el año 1997, los rumores terminaron. Tatiana se enamoró de Philipp Von Lattrof, un aristócrata alemán que había estudiado en Barcelona, y en 1999 se casaron en la catedral de San Florián de Vaduz. Ahora tienen siete hijos: Lukas (23), Isabel (21), María Teresa (19), Camilla (18), Anna Pia (16), Sophie (14) y Maximilian (11). Apenas hay imágenes de ellos. Ahora, es presidenta de la Fundación Príncipe Francisco José de Liechtenstein.

5. Marie, mujer de Constantino

Constantino también deja viuda a su mujer y huérfanos a sus tres hijos. La princesa María de Liechtenstein, de soltera la condesa Marie Gabriele Franziska Kálnoky de Kőröspatak, nació en Austria el 16 de julio de 1975. Es la sexta hija del conde Alois Hugo Alexander Georg Guntram y la baronesa Sieglinde Von Oer. Ella es una apasionada del marketing.

Buon 15° compleanno a S.A.S. il principe Benedikt Ferdinand Hubertus Maria del Liechtenstein, Conte di Rietberg. È il figlio di S.A.S. il principe Constantin del Liechtenstein e della contessa Marie Gabriele Franziska Kálnoky de Kőröspatak. pic.twitter.com/26FFf38RYG — Bart (@BartolucciFabio) May 18, 2023

[Dolorosa despedida a Marie de Liechtenstein: así ha sido el funeral de Estado en honor a la princesa]

Ha trabajado en empresas de eventos y relaciones públicas en Nueva York y desde 2013 trabaja para The Prince of Liechtenstein's Winery Cellars, las bodegas de la Familia Real.

Un año después, recibió la acreditación de sumiller certificada tras asumir un papel activo en la gestión de la empresa con el fin de renovar y modernizar la identidad corporativa de la compañía. Marie y Constantino pasaron por el altar en 1999 y dieron a luz a tres hijos: Moritz, Georgina y Benedikt. Apenas hay fotografías de ellos.