'Especial Cosmos', la nueva colección de Dosprimeras con la que Ana Iglesias da la bienvenida a la Navidad

Dosprimeras, la marca de joyas y complementos fundada por Ana Iglesias (28 años), inaugura la Navidad con el lanzamiento de su nueva cápsula, Especial Cosmos. Se trata de una propuesta versátil y sin precedentes, en la que se pueden encontrar joyas diferentes a colecciones anteriores.

"Siempre he querido que Dosprimeras refleje mi esencia y crezca conmigo, acompañándome en todas mis etapas. Por ello, ahora que he sido madre y no soy la niña de siempre, siento que la marca necesitaba más que nunca un cambio, aumentando la calidad y el diseño", explica Ana Iglesias, CEO de la marca y ganadora de la octava edición de MasterChef.

"La clave del éxito es reinventarse e ir al ritmo de la sociedad. Mi inspiración, sin duda, son mis amigas y el entorno que me rodea. Me encanta observar y conocer cuáles son sus necesidades en el día a día, qué joyas les gustarían utilizar para sus diferentes looks y no encuentran en el mercado", explica por su parte la diseñadora de Dosprimeras, Lucía Aquino.

Ana Iglesias con dos de las piezas de la colección 'Especial Cosmos'. Cedida a EL ESPAÑOL

A través de las piezas de Especial Cosmos, la marca made in Spain pretende convertirse en la aliada perfecta para las mujeres, ya sea para configurar un look del día a día o un estilismo previsto para una ocasión especial. Como siempre ha defendido Dosprimeras, "las joyas hablan por sí solas y aportan la personalidad y esencia de la persona a la vestimenta".

En su nueva propuesta, Dosprimeras incluye desde complementos para el pelo, como un coletero de fiesta o unas horquillas, hasta un cuerpo totalmente versátil gracias a las dos piezas que lo forman. La colección la completan un chocker, unos pendientes y un brazalete, donde las estrellas tienen especial protagonismo.

De esta manera, la marca demuestra que los complementos transforman un estilismo básico un look modelo en el que se puedan inspirar las más fashionistas.

Todas las piezas de esta nueva propuesta de Dosprimeras estarán disponibles en la web de la marca desde este domingo, 10 de diciembre. Especial Cosmos es la segunda cápsula de una colección completamente novedosa para la marca. La primera parte salió al mercado el pasado 29 de octubre, bajo el nombre Cosmos.

Tras su éxito -se han agotado varias de las joyas que la conforman-, Ana Iglesias y su equipo presentan una segunda parte con aires más navideños, según comentaba la influencer en sus redes sociales, que aportarán el toque festivo a los looks de las Fiestas. No obstante, las mismas joyas pueden llevarse en otras temporadas, por lo que son un total acierto para regalar en Nochebuena, Reyes o en algún amigo invisible.

