Federico de Dinamarca, 'el príncipe turbo' con un historial amoroso variopinto: modelos, una 'rockera' y Mary

'El príncipe turbo'. Así se le conocía a Federico de Dinamarca (55 años) en su época de juventud. En principio, por su afición a las motos y los coches. Pero la prensa danesa también se hizo eco de este apodo para reseñar algunas noticias de aquella época, marcada por los escándalos. El heredero al trono, que está de plena actualidad por su inesperado encuentro con Genoveva Casanova (47) en Madrid el pasado 25 de octubre, cuenta con un historial amoroso variopinto que lo ha llevado a copar los titulares en varias ocasiones.

Una de sus polémicas más sonadas se produjo en 1992, en Nochevieja. Federico de Dinamarca fue detenido por la Policía de Copenhague junto a su novia de aquel entonces, la modelo Malou Aamud, que conducía en estado de embriaguez a gran velocidad y sin carné. El Príncipe ocupaba el asiento del copiloto y también iba bebido.

Aquello suscitó un escándalo entre los daneses y en la Corona, a tal punto de que la prensa y el parlamento buscaron su renuncia a sus derechos dinásticos. Pero nada de eso ocurrió. Casa Real emitió un comunicado disculpándose por el comportamiento del Príncipe y la reina Margarita (83) lo envió a estudiar a la Universidad de Harvard, en Bostón.

Federico de Dinamarca, en una imagen de 2002. Gtres

Antes de Amoud, Federico de Dinamarca tuvo otras dos novias mediáticas. Su primer amor fue Mie Egmont. Pero aquello no fue más que un affaire de instituto. Más tarde llegó Nina Klinker Jorgensen, a quien el heredero conoció en la Universidad de Aarhus, donde él estudiaba Ciencias políticas y ella Derecho. Tampoco tuvieron una relación demasiado larga, porque la joven decidió enfocarse en su carrera de cine.

Fue Malou Aamud quien supuso un punto de inflexión en la historia y el currículum amoroso del heredero danés. Después de ella, en 1994, se enamoró de Katja Storkholm, una modelo de lencería con la que habría querido casarse tras dos años de relación, según se informó entonces. Un deseo que no pudo cumplirse porque la reina Margarita no estaba de acuerdo con aquella relación.

El futuro de Rey de Dinamarca volvió a probar suerte en el amor con la cantante de rock Maria Montell, con la que llegó a veranear en Mallorca. Federico, incluso, se la presentó al rey Juan Carlos (85), en un intento de demostrar que se trataba de un romance estable. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Su relación solo duró un año.

La mujer definitiva, que contó con el beneplácito de la reina Margarita, fue su esposa, Mary Donaldson (51). La conoció en el año 2000 mientras se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos de Sídney. Sobre su primer encuentro existen dos versiones. La primera apunta que fue en un bar de copas. La segunda dice que tuvo lugar en una cena formal en la que coincidieron con otros miembros de la realeza. Sea como fuere, el Príncipe danés y la plebeya australiana comenzaron una relación.

Federico de Dinamarca y Mary, el día que salió a la luz la primera imagen del Príncipe con Genoveva Casanova. Gtres

Primero fue a distancia, mediante mails y llamadas de teléfono. Se supo que también hubo alguna escapada secreta de Federico a Australia, pero su primera imagen juntos no llegó hasta al año siguiente, en 2001. La relación estaba en pleno auge cuando en 2002 Mary decidió mudarse a Dinamarca. El compromiso fue en octubre de 2003, mientras que el enlace tuvo lugar en la catedral de Copenhague el 14 de mayo 2004, un acto igual de significativo para los españoles, ya que se trató del primer acto oficial de Letizia con la realeza europea.

Con su matrimonio con Mary Donaldson, Federico de Dinamarca parecía dejar atrás aquel polémico historial amoroso. Pero lo cierto es que en sus 20 años de matrimonio han tenido que sortear alguna polémica que han puesto al heredero en el foco.

Portada de la revista 'Lecturas'.

En 2007, una periodista aseguró que el futuro Rey había sido infiel con aquella modelo de lencería con la que estuvo a mediados de los 90, Katja Storkholm. Nueve años más tarde, en 2016, la revista danesa Her & Nu afirmó que Federico de Dinamarca había estado con una prostituta de lujo anónima que decía haberse acostado con el heredero al trono a cambio de 50.000 coronas (unos 7.000 euros).

Ahora, Federico de Dinamarca vuelve a ser protagonista de la prensa por unas imágenes que dejan al descubierto su encuentro con Genoveva Casanova, exmujer de Cayetano Martínez de Irujo (60) en Madrid. Ha sido la revista Lecturas la que ha sacado a la luz un reportaje con 14 imágenes que muestran los planes que llevó a cabo el heredero danés con la mexicana el pasado 25 de octubre.

Las imágenes han corrido como la pólvora, tanto en medios nacionales como internacionales, porque hasta ahora nada se sabía del nexo entre el royal danés y la que fuera nuera de la duquesa de Alba. Por otro lado, porque han salido a la luz cuando los reyes de España se encuentran de viaje de Estado en Dinamarca, donde los anfitriones son la reina Margarita, Federico y su mujer.

Las fotos en sí misma, eso sí, "no dan a entender nada", explica a EL ESPAÑOL la presidenta de la Asociación Española de la Comunicación No Verbal, Sonia El Hakim. "El contexto está determinando la interpretación que las personas puedan hacer de esta situación, más que la comunicación no verbal", asegura la experta en conversación con este medio.

