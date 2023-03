Letizia cierra la semana a lo grande con un estreno en uno de los colores que más le gustan

Estamos a las puertas de la Semana Santa y la cosa se nota en la agenda de la Reina. Llevamos unos días muy tranquilos, en los que en la agenda de Letizia (50 años) sólo han aparecido dos actos, ambos en Madrid y de los que podríamos designar como de perfil bajo. Si el martes 21 de marzo salía de Zarzuela para acudir a una exposición en la Biblioteca Nacional, este viernes 24 no ha tenido ni esa necesidad, ya que ha presidido dos audiencias en el salón Magnolia. Una de ellas ha sido a la sección de este periódico, MagasIn.

Lo cierto es que Letizia ha querido cerrar la semana a lo grande, en color rojo, como a ella le gusta. La Reina ha estrenado un traje de chaqueta en el tono en el que ella se siente más cómoda. Nadie puede dudar que cuando se tiñe de rojo, brilla mucho más. Se trata de una blazer y un pantalón a juego. La chaqueta está armada, resaltando la figura de la persona que lo lleva gracias a que se estrecha en la zona de la cintura. Lo que más destaca son los botones XXL que la cierran, que son el color dorado. La combinación que ha elegido para este estreno es como le suele gustar a ella con estos conjuntos, vistiendo debajo un top de encaje estilo lencero que le da un toque sexy y le quita seriedad. Los pantalones son de aire masculino y toque recto, es probable que los veamos sin la chaqueta en alguna ocasión.

Como complementos, al estar en casa, no ha llevado bolso, pero sí unos buenos tacones. Se trata de unos salones en tono ratón, que tiene desde hace varias temporadas, con punta afilada y tacón ancho. Lo que más resalta del modelo, y que el largo del pantalón ha ocultado hoy, es que tiene las tiras cruzadas. Son de la firma italiana Patrizia Pepe.

Letizia con un traje de chaqueta y pantalón de estreno. Gtres

En cuanto a las joyas, seguimos luciendo la misma marca, parece que ya no se va a poner otra cosa que no sea de Gold & Roses. Para hoy ha elegido el modelo Doble Daga, realizado en oro blanco y diamantes, que es cierto que hacía como dos semanas que no se lo veíamos. Por supuesto no faltaba el anillo de Coreterno en su mano.

Aunque nos gusta mucho este estreno, sí nos resulta llamativo, una vez más, la cantidad de trajes de color rojo que tiene en su vestidor, aunque el más famoso sea el firmado por Roberto Torretta, lo cierto es que una gran cantidad.

Salones de la firma italiana Patrizia Pepe. Gtres

