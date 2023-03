Sabemos cuándo y dónde venderá Karmele Marchente su armario a "precio de ganga"

Karmele Marchante (76 años) anunció hace casi un año, en el mes de mayo, que iba a organizar una jornada de compras para deshacerse de gran parte de su armario. Bolsos, vestidos, blusas, pantalones o zapatos de las mejores firmas que ha ido acumulando con el paso de los años y que, como ni utiliza ni le caben en su piso, decidió poner a la venta.

En un principio, la jornada estaba prevista para finales de junio de 2022, pero se ha ido retrasando tanto que finalmente se va a celebrar en un año diferente. Una fecha a la que EL ESPAÑOL ha tenido acceso. Será el próximo 16 de abril, domingo, cuando la excolaboradora de Sálvame, en un horario de 10.30 a 19.00 horas montará su esperado 'mercadillo', en el que seguro hará muy felices a sus vecinos. Y es que son ellos a los que se ha dirigido.

La famosa periodista vive desde hace más de un lustro en un apartamento tipo dúplex situado en el madrileño barrio de Ensanche de Vallecas. Una vivienda de 40 metros cuadrados a la que llegó tras verse obligada a vender su casa del centro de la capital por culpa de las malas inversiones de su exmarido. Adaptada totalmente al entorno, dicen sus vecinos que es normal verla paseando por el barrio, haciendo la compra en el supermercado y disfrutando como una más.

Karmele Marchante en una imagen tomada en abril de 2016. Gtres

Un sentimiento de acogida y pertenencia que sería el principal motivo por el que su mercadillo va a tener lugar muy cerca de su casa. Podría haberlo hecho en un lugar céntrico, pero Karmele ha querido organizarlo en uno de los locales disponibles en su urbanización, facilitando que puedan acudir sus vecinos.

En el anuncio que ha hecho, compartido de manera pública en una conocida red social, ha vuelto a insistir en que "los precios será tirados y habrá cosas preciosas". Unas características que ya confirmó con EL ESPAÑOL hace unos meses, cuando este medio desveló su particular venta. En aquel momento, la catalana explicó que toda la ropa que va a vender, pese a ser de segundo mano, está en las mejores condiciones.

Mensaje compartido por Karmele Marchante en la red social Facebook. Facebook

De todo ello, lo más codiciado seguro serán los zapatos y bolsos y es que la comunicadora ha acumulado complementos de las mejores de marcas a lo largo de su vida. Prada, Miu Miu, Marc Jacobs o Dolce & Gabbana son algunas de esas firmas que se verán en la venta de Karmele Marchante.

Lejos de la televisión

Hace mucho que Karmele Marchante decidió dejar la televisión para emprender otros caminos. Uno de los que más éxitos le ha dado ha sido el de la literatura. El pasado mes de noviembre, sin ir más lejos, publicó un nuevo libro, No me callo, en el que habla de la mala suerte que ha tenido en el amor y hace un intenso repaso a sus relaciones.

Karmele Marchante en la presentación de su libro, 'No me callo'. Gtres

A lo largo de sus páginas no solo recuerda cómo conoció a Loftur, un islandés de "metro ochenta y cinco de bondad, ternura, simpatía, alegría y curiosidad ante el mundo" que terminó convirtiéndose en su primer marido. Años más tarde llegó a su vida Diego, un señor que, según ella, logró enamorarla "con su verborrea" en un momento delicado de su vida.

Se casaron en 2010 y su historia tampoco acabó bien. Con el tiempo, explica en sus memorias, se enteró de que Diego la había arruinado y robado: "Le firmé un poder general para administrar mi patrimonio, que era muy extenso por lo mucho que había ahorrado e invertido durante los años de grandes ganancias. 'Ya que no trabajas, administra mis bienes', le rogué un mal día. Y, sin que me diera cuenta, el cuatrero me desplumó, lo vendió todo. Se declaró insolvente, puso mis propiedades a nombre de terceras personas y yo estaba en la puta calle".

