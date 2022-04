Casa Real confirma que Felipe VI, Letizia y las infantas no tendrán actos públicos en Semana Santa

La Casa Real de Su Majestad el Rey ha confirmado este viernes 8 de abril que la Familia Real no tendrá actos institucionales de agenda pública durante los días de Semana Santa. Antes de la irrupción de la pandemia, era tradición ver a Felipe VI (54 años), Letizia (49) y las infantas Leonor (16) y Sofía (14) junto a la reina emérita Sofía (83) en la misa de pascua del Domingo de Resurrección en la Catedral de Palma de Mallorca.

La Familia Real se escapaba unos días para disfrutar del buen tiempo que suele empezar en esta época a su residencia de allí, el palacio de Marivent. No obstante, en 2020 y en 2021, ningún miembro de Borbón asistió a la ceremonia que indica el fin de la Semana Santa y, por tanto, el inicio del final del curso hasta la llegada del verano.

Pero todo ha cambiado en los últimos tiempos, especialmente en el núcleo duro de la familia. La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, vive desde el pasado mes de agosto en Gales. Allí estudia primero de Bachillerato Internacional en un colegio privado, en el prestigio UWC Atlantic College.

Hace ya seis meses que el pueblo español no tiene una imagen actualizada de la futura reina -excepto la del Christmas navideño, que se entiende que la imagen se tomó en diciembre, aunque no tampoco se informó de la fecha-. Sin embargo, y a pesar de que en la agenda prevista de actividades institucionales no consta ningún acto para los Reyes o las infantas, Vanitatis ha confirmado que Leonor tendrá durante sus días de vacaciones en España una actividad pública "muy significativa".

