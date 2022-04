Belén Esteban presenta su nuevo gazpacho arropada por su familia y con Andrea Levy como gran invitada

Este viernes 8 de abril de 2022 ha sido un día importante para Belén Esteban (48 años), pues ha presentado oficialmente ante los medios de comunicación un nuevo producto de alimentación de su empresa, Sabores de la Esteban: el gazpacho kumato.

Desde que la colaboradora de Sálvame se atrevió a probar suerte como empresaria, parece que ningún producto se le resiste, y la aceptación en el mercado no puede ser más positiva.

A las doce de la mañana de este viernes previo a Semana Santa, en el madrileño Museo Chicote, en el corazón de Gran Vía, ha tenido lugar la presentación del producto.

Belén Esteban posando con su nuevo gazpacho en el Museo Chicote de Madrid. Gtres

Esteban, ataviada con un vestido morado a juego con sus sandalias, y con los nervios a flor de piel, ha estado arropada en todo momento por su familia; su marido, Miguel Marcos, su hija, Andrea Janeiro (22), uno de sus hermanos y dos grandes amigas.

Tampoco han querido perderse el evento amigos y compañeros de profesión, como Carlota Corredera (47), y una invitada de excepción, la concejala de Cultura, Turismo y Deporte del ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy (37). Sostiene Belén Esteban que su empresa "va para adelante", y que acontecerán grandes novedades en los próximos meses.

Andrea Levy durante la presentación del gazpacho de Belén Esteban. EL ESPAÑOL

"Gracias por venir, porque siempre que os necesito estáis aquí. Hoy empieza ya la campaña de gazpacho, que ya empieza el buen tiempo. Presento un nuevo gazpacho, que es el kumato, es un poco fuerte. Lo hemos hecho con muchísima ilusión. Ha sido un trabajo duro, pero con muchísima ilusión y ganas. Espero que a la gente que lo compre le guste muchísimo", ha comenzado su speech la televisiva Esteban.

"Quiero agradecer a muchas personas, porque no ha sido fácil con todo lo que estamos viviendo y pasando. No voy a mentir: he subido un poquito el precio, pero lo he subido lo mínimo que podía. Solamente quiero decir que Sabores de la Esteban va para adelante. Yo no soy imagen, soy la empresaria. Soy la que está ahí al pie del cañón", ha añadido.

Esta nueva etapa vital como empresaria le ha reportado experiencia y viajes: "He estado en varias ferias en Alemania y Dubái. Sobre todo, Dubái me ha fascinado, aunque cogí la Covid, pero no pasa nada. Ya lo pasé. Espero que a la gente le guste mucho. Creo que les va a encantar. Estoy muy emocionada. Como sabéis, ha venido mi familia, que sabéis que son anónimos".

Renglón aparte, en efecto, merece su familia, a la que Belén ha prestado todas sus atenciones y ha alejado de los objetivos de las cámaras: "Disculpadme que no posen. Me encantaría posar con todos ellos, pero tengo que respetar que ellos no quieran".

En este punto del relato, Belén se emociona y se interrumpe, embargada por un llanto que quiere aflorar: "Hoy ha venido mi hermano, tengo dos, pero ha venido mi hermano que nunca viene a nada. Él no quiere que le saque, pero... estoy muy contenta con que haya venido. Mi hija, mi marido, mis hermanos, mis cuñadas... me apoyan cien por cien en todo".

Belén Esteban Menéndez a las puertas del Museo Chicote este viernes 8 de abril de 2022. Gtres

Su madre, Mari Carmen, ha causado baja, como explica Esteban: "Mi madre no puede estar, porque es una persona que tiene ya una edad y le da miedo por la Covid. Tengo muy presente a mi familia, sobre todo a mi padre, que si estuviera aquí estaría a mi lado posando conmigo. Quiero daros las gracias a todos".

Si algo destaca Belén Esteban Menéndez de su nuevo gazpacho es la marca España: "Sobre todo, llevo yo siempre por bandera la marca España. O sea, yo la marca americana, con todos mis respetos, que se la queden los americanos. Mis productos son de Murcia, los mejores tomates, las mejores hortalizas. Estoy con Cool Vega cien por cien, que es la fábrica con la que trabajo. Llevamos un año, pero parece que nos conocemos de toda la vida".

¿Qué le parece que Ana María Aldón sea su competencia?

Ana María Aldón también hace gazpachos. Tengo que deciros que estoy muy contenta porque tiene que haber de todo en el mercado. El que sentencia es el consumidor, pero lo veo muy bien. Estoy contenta por ella. Tiene que haber competencia en todos los lados. Me alegro mucho por ella, pero yo tiro por lo mío. Como gazpacho y salmorejo, no hay nada mejor que Sabores de la Esteban.

Belén Esteban minutos antes de comenzar la presentación de su producto. Gtres

¿Cómo recibe el cariño a pie de calle?

Pues, mira, ahora ya entra público a Sálvame y el otro día, una señora mayor, con 70 y pico años, me paró y me dijo 'Belén, qué gazpacho más bueno'. Eso es lo que a mí me llena. Yo entiendo que haya gente que le guste y que no, pero yo desde luego que estoy muy contenta con la acogida del público. Quiero llevar mi gazpacho por España y por el extranjero.

¿Se plantea nuevos productos?

No quiero tener muchos productos en el mercado, me quiero quedar con ocho o diez. Me quiero quedar ahí y no volverme loca sacando productos. Lo que os puedo decir es que los que saque van a ser caseros, que todo el mundo los pueda utilizar en casa. Prefiero calidad.

Hace unos días, denunció que una empresa usara su imagen para vender sus productos...

A ver, ayer mismo me escribió una amiga mía de televisión. Están promocionando unas pastillas mías adelgazantes que yo no las hago. Los he demandado. ¡No sabéis la gente que ha utilizado mi imagen! Eso está prohibido. Yo no me he tomado nunca esas pastillas. Si las hubiese tomado y hubiera adelgazado, no me importaría promocionarlas, pero estoy delgada de todo lo que trabajo en mi programa.

¿Qué le parece la huelga de transportistas? ¿Le ha afectado?

Tengo que ser clara y decir que entiendo a los transportistas. Ellos tienen todo mi apoyo. Lo único que nos queda es manifestarnos. Entiendo que para la gente como nosotros sea una putada, pero los transportistas tienen todo mi apoyo. Claro que me ha afectado, pero estoy a su lado.

