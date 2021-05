Máxima de Holanda, sobre su hija Amalia: "No la veo como futura reina. Aún la veo como mi bebé"

La reina Máxima de Holanda acaba de cumplir 50 años, una cifra redonda que ha querido celebrar concediendo una entrevista televisiva en la que ha repasado diferentes aspectos de su vida desde que conoció a su marido, el rey Guillermo (54).

La conversación con el periodista Matthijs van Nieuwkerk (60) ha tenido lugar en el Palacio de Huis Ten Bosch, concretamente en el despacho de la monarca, donde ha repasado algunas vivencias de su parcela más íntima, de las que la esposa de Guillermo de Holanda no suele hablar.

Máxima y Guillermo de Holanda en la Feria de Abril Gtres

Una de las anécdotas más cercanas a los españoles es que la argentina y el entonces heredero de la Casa Real holandesa se conocieron en la Feria de Abril. Lo curioso de este encuentro es que como ha comentado la reina Máxima, Guillermo, al principio pensó que ella era 'paparazzi': "No fue un buen principio, porque me pidieron que hiciera fotos en una fiesta a la que acudimos ambos, y Guillermo me miraba con recelo". Tras este encuentro quedaron unidos para siempre.

No fue nada fácil para ella adaptarse a la vida en el país de su futuro esposo. Antes del matrimonio aprendió holandés y de incógnito -peluca incluida- viajó varias veces a Holanda para aprenderlo todo de él.

Máxima y Guillermo de Holanda el día de su boda Gtres

Ahora, Máxima ve a su esposo como su ancla y su fuerza. Fruto de este matrimonio han nacido sus tres hijas: Amalia (17), Ariane (14) y Alexia (15). Sobre su heredera aseguró: "No la veo como mi futura reina, aún la veo como mi bebé".

Tampoco ha pasado por alto dos de los episodios de su pasado a los que mira con cierta tristeza. En primer lugar la muerte de su hermana Inés, a los 33 años: "Sabíamos que no estaba bien durante los últimos ocho o nueve años antes de su muerte y, sin embargo, había un poco de tabú al respecto. No sabíamos exactamente cuál era el diagnóstico y cómo podríamos ayudarla a estar mejor", detalla la reina de los holandeses. A lo que añade: "Cuando pienso en ella ahora, pienso en ella con una gran sonrisa. Me alegro de que ella esté en paz. Pienso que era la única salida. Tenía tanto talento, pero no podía verse a sí misma".

Máxima y Guillermo de Holanda con sus hijas Amalia, Ariane y Alexia Gtres

El segundo momento agridulce que ha recordado en la entrevista ha sido la ausencia de sus padres en su enlace en el año 2002. Con resignación ante este hecho, la reina ha comentado: "No siempre tenemos lo que deseamos". Su padre José Zorreguieta, fue Secretario de Agricultura durante la dictadura del general Jorge Videla.

Ya en el plano más actual, uno de los asuntos que ha hecho bajar enteros la popularidad de la Casa Orange-Nassau fueron las vacaciones de la familia real en Grecia durante octubre del año pasado. Desoyeron las recomendaciones de contención en cuanto a los viajes internacionales que hizo el Ejecutivo de su país justo tres días antes de su viaje: "Fue un error de juicio que pareció poco solidario", ha resaltado la esposa del rey de Holanda.

[Más información: Alexia de Holanda, compañera de colegio de la princesa Leonor]