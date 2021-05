Naomi Campbell, madre por primera vez a los 50 años

La icónica supermodelo Naomi Campbell acaba de compartir la que es, sin lugar a dudas, la noticia más importante de su vida. La mítica top, uno de los rostros más emblemáticos del mundo de la moda desde hace más de tres décadas, se ha convertido en madre de una niña a la edad de 50 años.

A través de sus redes sociales, donde ya atesora más de 10,4 millones de seguidores, Naomi ha publicado una preciosa foto de su mano derecha sosteniendo los pies de un bebé que porta un bonito vestido estampado de flores de colores, propio de la época del año en la que ha llegado a este mundo.

Junto a la imagen, un tierno mensaje en el que afirma que la llegada de este bebé para ella es una bendición de Dios. "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Soy tan honrada de tener este alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", ha escrito la musa y gran amiga de Versace en su perfil oficial de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Naomi Campbell (@naomi)

Rápidamente, la fotografía se ha llenado de comentarios de buenos deseos y felicitaciones por esta recién estrenada maternidad. Entre las personas que se han manifestado, sus compañeras de profesión Erin O'Connor (43), Karen Elson (42), Petra Němcová (41) o Mariacarla Boscono (40). Entre los diseñadores, dos nombres a destacar, el de Riccardo Tisci (46), exdirector creativo de Givenchy y actual diseñador de Burberry y el de Marc Jacobs (58).

Este último, muy efusivo, ha comentado: "¡Dios mío! ¿Hoy era el día? Es absolutamente increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Vas a ser una madre maravillosa! Bendiciones". Hasta el momento se desconocen más datos en relación a esta recién estrenada maternidad que Naomi Campbell ha querido llevar en secreto. Sólo consta como etiquetada en la fotografía su madre, Valerie Morris Campbell, su gran referente en la vida y su gran apoyo en los malos momentos.

El poder de Naomi

Naomi Campbell cumplirá 51 años el próximo sábado 22 de mayo y lo hace estrenando la faceta más importante de su existencia, la de madre, y también como todo un icono de la pasarela, un camino que ha recorrido de polémica en polémica, pero en el que también ha encontrado la gloria.

Nacida en 1970 al sur de Londres, Campbell pasó la mayor parte de su infancia acompañada por sus tías y abuelas, quienes la criaron mientras que su madre, una bailarina jamaicana, hacía giras por Europa. A los ocho años apareció en un vídeo de Bob Marley, a los 10 ya estudiaba danza en la Academia de Artes Escénicas de Londres y a los 15 despegó su carrera en la moda.

Naomi Campbell durante el 'fashion film' de Michael Kors el pasado mes de abril. Gtres

La agente Beth Bold fue la primera en descubrir el potencial de la 'Diosa de Ébano' cuando se cruzó con ella andando por las calles británicas. A pesar de las reticencias de su familia, Campbell decidió ir a su agencia y a las pocas semanas ya pisaba las pasarelas.

Otro mentor de la modelo fue el diseñador Azzedine Alaïa, a quien conoció a través de unas amigas en uno de sus primeros trabajos en París, hasta donde llegó con tan solo 16 años de forma accidentada, después de que le robaran todos sus objetos personales.

Sin contactos ni dinero, Campbel acudió, animada por Amanda Cazalet (56), a unas pruebas a casa del modisto, quien desde aquel día convirtió a la modelo en su musa y a quien ella consideraba un "padre".

[Más información: Naomi Campbell, 'la nieta honorífica' de Nelson Mandela: de supermodelo a empresaria de éxito]