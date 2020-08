Beatriz de Orleans defiende a Juan Carlos I: "Llevarse comisiones no es ser un ladrón. No ha hecho nada"

La princesa de Orleans, Beatriz (78 años), la noble más dicharachera del Gotha europeo, defiende a capa y espada a la monarquía española. La aristócrata pertenece a una de las estirpes más relevantes de Europa, de las que han entroncado con los Baviera, los Luxemburgo o los Von Thurn und Taxis. Se casó con Miguel de Orleans, conde de Évreux y hermano del actual conde de París, y aunque se separó del príncipe de la Casa Orleans en 1994, tras 27 años de matrimonio, sigue manteniendo el apellido de la Casa Real francesa.

Beatriz, hija y nieta de los Condes de Franclieu y los Marqueses de Lazaire, aboga por el buen hacer de la monarquía española en estos difíciles momentos que atraviesa. Con motivo de la presentación del torneo de golf de la Asociación contra el Cáncer, la aristócrata ha concedido una entrevista a JALEOS. En ella se queja abiertamente de la campaña de desprestigio que hay contra la Corona española. "El rey Juan Carlos (82) no ha robado ni un céntimo, llevarse comisiones no es ser un ladrón". La noble insiste en que a ella no le gusta hablar de la Casa Real, pero que "ya está bien", por lo que Beatriz de Orleans arguye: "Todo lo que están haciendo contra el rey emérito, responde a una manipulación política... pero el rey no ha hecho nada. Y la presunción de inocencia ahí está".

Beatriz de Orleans, en el funeral de la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey emérito. Gtres

La princesa siempre se ha jactado de que la única Casa Real del mundo que desde el primer Rey al último pertenecen a la misma familia, son los Orleans Borbón. Cuando le pregunta este medio sobre lo que opina del argumento que tanto va y viene estos días de que: "Un Felipe V trajo a los Borbones y un Felipe VI se los va a llevar", precisa que: "Los que quieren la salida de los Borbones de España no lo van a conseguir. Los Orleans salieron de Francia, sí, pero no es lo mismo. Aquí la monarquía está consolidada. Solo son unos pocos los que jalean la campaña antimonárquica tan brutal y estúpida". A la princesa le molesta la falta de unidad de la clase política. "Hay cosas que están mal hechas, pero ya es hora de que resaltáramos las buenas".

"Cogí el Covid-19 en el aeropuerto"

Beatriz de Orleans es muy consciente de la crisis sanitaria y no se despega de su mascarilla. Gtres

Beatriz pasó el coronavirus en su casa de Marbella. La antigua casa que antes perteneció a Carmen Sevilla (89) en la Costa del Sol, ha sido su particular hospital para curarse del Covid-19, virus que le afectó someramente: "Aquí he estado solita con mis dos perros. He tenido la suerte de pasar el coronavirus sin efectos colaterales importantes. Ahora mira, tengo anticuerpos para dar y regalar. Pero el problema es que ya hace cinco meses que pase el Covid y no se sabe el tiempo que dura la inmunidad. Esta enfermedad te enseña mucho. Y sobre todo te demuestra quiénes son tus amigos. Nos hace inmensamente fuertes".

Beatriz está totalmente concienciada y no se quita la mascarilla en ningún solo momento de la entrevista. "Esto no ha acabado. Hay que ser respetuosos y cumplir con las normas. Ahora hay muchos rebrotes y debemos protegernos. De verdad es una época muy turbulenta, es una época que asusta". La princesa cuenta a JALEOS que: "Contraje el virus en el aeropuerto, venía de Bruselas de ver a mi hija y ahí me lo pillé. No debemos bajar la guardia".

Un verano diferente

Este verano será un estío diferente al de otros años. Beatriz no contempla acudir a eventos, ni ir a Starlite, ni a conciertos o lugares masificados: "Hay que ser conscientes y siempre se pueden hacer otras cosas como leer, cuidar el jardín y trabajar y disfrutar de la familia. La mía ya está aquí toda y vamos a estar juntos".

La aristócrata siempre ha sido muy asidua a los eventos veraniegos en Marbella rodeada de 'celebrities' patrias. Gtres

A uno de los pocos eventos que acudirá y por la necesidad de recaudar fondos para los enfermos de cáncer, será al torneo de golf benéfico, que en esta ocasión se celebrará el 8 de agosto y dos días después una cena en la que se entregarán los premios del mismo en Anantara Villa Padierna. También continuará preparando proyectos desde la Asociación Española del Lujo para relanzar la economía. "Nosotros somos una asociación que representa a más de cien españoles, pequeños y medianos empresarios, a los que ayudamos a ser conocidos no solo en España, también fuera. Pretendemos desde nuestra organización que exporten más. No basta con quedarse solo en España".

[Más información: El rey Juan Carlos, dispuesto a dejarlo todo por su nueva amiga especial, casada y con hijos]