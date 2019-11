La reina Isabel II anuncia que deja de usar pieles pero con excepciones

En medio del auge del movimiento en defensa del derecho de los animales, la reina Isabel II (93 años) ha tomado la decisión de dejar de utilizar pieles. La monarca ha decretado que a partir de ahora, cualquier atuendo que se cree para ella se hará solo con pieles falsas y ha asegurado que una de sus prendas, hecha de armiño, se retirará de su armario y se reemplazará con un sustituto.

El palacio de Buckingham ha puntualizado, además, que la soberana de Reino Unido continuará usando pieles en algunas ocasiones. Sobre todo en aquellos eventos estatales en los que debe vestir túnicas ceremoniales que están adornadas con pieles. "No estamos sugiriendo que se sustituya toda la piel de los trajes existentes, o que la Reina nunca vuelva a usar piel. La Reina continuará vistiendo trajes existentes en su guardarropa", ha asegurado a The Time un portavoz de Palacio.

La decisión de Isabel II ha sido publicada en el libro The Other Side of the Coin: the Queen, the Dresser and the Wardrobe (El otro lado de la moneda: la reina, el vestidor y el guardarropa), escribo por Angela Kelly. "Si su majestad debe asistir a un compromiso en un clima particularmente frío, a partir de 2019 se usará piel sintética para asegurarse de que se mantenga caliente".

Este gesto por parte de la Reina ha sido bien recibido por los defensores de los derechos de los animales. "Estamos encantados de que su majestad haya dejado de usar oficialmente pieles. La decisión de Isabel de utilizar pieles falsas es el reflejo del estado de ánimo del público británico", ha explicado Claire Bass, directora ejecutiva de Human Sociey Internacional (asociación que impulsa una campaña para prohibir la venta de pieles en Gran Bretaña).

El hecho de que "nuestro jefe de Estado vista sin pieles envía un poderoso mensaje de que la piel está firmemente pasada de moda y no pertenece a la Marca Británica. El Reino Unido prohibió la cría de pieles hace casi dos décadas porque se consideraba demasiado cruel. Ahora debemos terminar el trabajo y prohibir las ventas de pieles también. Hacemos un llamado al gobierno para que siga el ejemplo de su majestad, y haga del Reino Unido el primer país del mundo en prohibir la venta de pieles de animales", ha añadido Bass.

Uno de los básicos del armario de Isabel II en invierno es el abrigo de piel marrón que se usó por primera vez en 1961 y que ha utilizado en numerosas ocasiones: para el servicio del día de Navidad de Sandringham en 2013 y para un servicio privado en la capilla de Navidad en 2015.

La Familia Real ha recibido numerosas críticas a lo largo de los años por su uso de las pieles. En 2013, la organización Peta, que busca defender los derechos de los animales, instó a la monarca a que "se acercara a estos tiempos más ilustrados".

En 2006, Kate Middleton (37) también fue criticada por usar un sombrero de visón el festival de Cheltenham; y en 2009 la duquesa de Cornualles (72) fue atacada por usar pieles de conejo.

