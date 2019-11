Letizia apuesta todo al negro y confirma su 'idilio' con Pertegaz en los Princesa de Girona

La reina Letizia (47 años) juega a la ruleta en Barcelona. Si este lunes por la mañana apostaba por el rojo, por la tarde, en la entrega de los Premios Princesa de Girona se ha decantado por el negro. Los reyes de España y sus hijas, la princesa Leonor (14) y la infanta Sofía (12), han viajado hasta Barcelona para presidir la décima edición de los Premios de la Fundación Princesa de Girona. La Familia Real al completo ha entrado en el Palacio de Congresos de la Ciudad Condal entre vivas al Rey y bajo fuertes medidas de seguridad.

El caso es que este suponía otro momento importante para la Princesa de Asturias ya que será su tercer discurso en público, el primero en Cataluña. Leonor tenía que brillar, Letizia no. Y por eso ha elegido un esmoquin de Pertegaz en color negro, discreto y elegante, una apuesta segura para una noche tan especial.

Modelo con el traje de chaqueta de dos piezas de Pertegaz.

Lo cierto es que Pertegaz fue quien vistió a Letizia para uno de los días más importantes de su vida y del devenir de España: su boda con el heredero a la Corona de España. Sin embargo, desde entonces, Letizia no ha vestido prendas à-porter del diseñador de aragonés. Fue el pasado 18 de octubre, en la mañana previa a los Premios Princesa de Asturias, cuando la Reina estrenaba un diseño de Pertegaz gris perla de cuello alto y manga larga con unas grandes aplicaciones florales en tonos rosados y corales junto a otras más pequeñas en blanco y negro. Un vestido que culminaba con una gran lazada en el cuello. Apenas 17 días después, Letizia vuelve a recurrir a un diseño de Pertegaz para un acto oficial que tiene como protagonista principal a su primogénita.

Aunque no se trata de la misma aguja que manejaba Pertegaz entonces. En 2004 todavía vivía el maestro Manuel Pertegaz, que fue el encargado de diseñar el vestido de novia de Letizia. Ahora, en 2019, la marca está en manos de la familia gallega Alonso, dueños de Rianxeira, y en la hija mayor de la saga, Puri Alonso, como diseñadora. Pertegaz es una marca nueva y renovada. Con nuevos aires pero mismo precios, ya que la chaqueta que ha lucido Letizia cuesta 890 euros y el pantalón 325 euros.

La vicepresidenta en funciones @carmencalvo_ acompaña en representación del Gobierno a SSMM los reyes, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía en el acto institucional de la entrega de premios Princesa de Girona que tiene lugar ahora en el Palacio de Congresos de Barcelona. pic.twitter.com/lieqOwQxiq — Vicepresidencia (@M_Presidencia) November 4, 2019

Todo el juego del traje esta en la chaqueta, que llevaba plumas en los puños. No es la primera vez que se la vemos a una famosa, ese mismo look lo eligió la actriz Belén Cuesta (35) en unos premios de una conocida revista a finales del mes de septiembre. Como complementos, Letizia ha elegido unos salones negros y una cartera de seda a juego.

Belén Cuesta con traje de chaqueta negro de Pertegaz.

Este lunes por la noche tampoco se ha quitado el anillo de Karen Hallam, estoy empezando a pensar que era más pequeño que su dedo y no consigue quitárselo, porque sino no entiendo que no lo guarde como cuando, como hoy, no le pega ni con cola. Como ya habíamos avisado, la esposa de Felipe VI (51) ha llevado el pelo recogido en un moño bajo algo despeinado y un maquillaje ligero.

Puede que este no sea un look del que nos vayamos a acordar las que seguimos a la Reina de forma habitual, pero estamos seguros que en un pueblo gallego, llamado Boiro, donde se diseñó no van a olvidar nunca que la Reina vistió una de sus creaciones en una de las noches más importantes para la Princesa de Asturias. Esto le da alas a una marca veterana con aires nuevos y ganas de renacer. Esto es parte del trabajo de la reina Letizia.

