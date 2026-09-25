Hoy en Disney+ la gran olvidada de la fantasía: un clásico renovado con 140 minutos de acción y los mejores actores

La leyenda artúrica es una de las historias más populares de la fantasía. A lo largo de los años, el relato original ha tenido mil y una interpretaciones a través de libros, cómics, series y por supuesto películas.

En 2004, sin embargo, Antoine Fuqua estrenó en cines la que es, todavía a día de hoy, la reinvención más libre y única del mito. Mediante una producción de corte bélico y con un claro enfoque realista y de acción, el cineasta representó la ficción a través de varios de los rostros más populares de Hollywood.

Con Clive Owen dando vida al imparable Artorius, el también responsable de 'Hacia la libertad' deconstruyó al mito para presentarlo como un oficial romano del siglo V en pleno conflicto por defender Britania de los sajones antes de la retirada de Roma.

Retirando por completo los elementos mágicos del relato y convirtiendo a Merlín en una especie de caudillo que ansía frenar el avance del Imperio, 'El rey Arturo' rompía y rompe todos los esquemas para deslumbrar al público con un drama sin nada que ver con sus predecesores.

Un rey Arturo diferente

Disponible en Disney+ en España, en el filme, Arturo está deseando abandonar Britania para regresar a la paz de Roma. Pero antes, una última misión le hace comprender tanto a él como a los caballeros de la Mesa Redonda que, tras la caída de Roma, lo que Britania necesita es un rey que la defienda de la amenaza de la invasión sajona y los guíe hacia un tiempo nuevo.

Guiado por Merlín y por la valiente Ginebra, Arturo tendrá que encontrar en sí mismo la fuerza necesaria para cambiar el curso de la historia acompañado de sus fieles guerreros: Lancelot, Galahad, Bors, Tristán y Gawain.

Si bien es cierto que la película despertó críticas un tanto negativas en su momento, sigue siendo la reinterpretación más valiente jamás llevada a los cines, dejando al margen la versión de Guy Ritchie que únicamente utiliza el mito como puro motor para deslumbrar con su montaje picado y frenético en una era medieval.

No es, desde luego, la producción perfecta pero sí cuenta con una historia sólida e independiente capaz de recoger los elementos de la leyenda artúrica para erigir una narrativa atractiva y potente acompañada de unas interpretaciones espectaculares, y es que el reparto no es para menos.

Además de Clive Owen, el elenco principal incluye nombres como Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stellan Skarsgård, Ray Winstone, Mads Mikkelsen, Ray Stevenson y Til Schweiger de entre muchos otros. Un auténtico abanico de estrellas que se compromete con su papel.