Belén Esteban, sobre su infancia: "No pasé calamidades, pero íbamos justos. Recuerdo ir con mi madre a la casa de empeños"

Belén Esteban ha hablado en numerosas ocasiones de sus orígenes y de la familia en la que creció en el barrio madrileño de San Blas. La colaboradora y televisiva ha recordado una infancia alejada de los lujos, pero también marcada por el esfuerzo de sus padres.

Durante su participación en Top Chef: Dulces y Famosos, Esteban quiso poner en contexto cómo fue aquella etapa de su vida. "Mi familia era como tantas que había y que hay. No pasábamos calamidades, pero íbamos justos", reveló.

La colaboradora nació en San Blas, uno de los distritos históricos de Madrid, y creció en una familia trabajadora. Su infancia estuvo marcada por una situación económica ajustada, aunque insiste en que nunca llegó a pasar grandes necesidades.

Belén Esteban. Mediaset

Dentro de aquellos años hay, sin embargo, recuerdos concretos que reflejan las dificultades económicas que atravesaba la familia. "Varias veces he ido con mi madre a una casa de empeños", contó.

Una imagen que conserva de su infancia y que muestra cómo, en determinados momentos, sus padres tuvieron que recurrir a diferentes opciones para hacer frente a los gastos familiares.

Esteban habla de aquella realidad con perspectiva y sin desvincularla de la época en la que creció. A pesar de las dificultades, la colaboradora guarda un recuerdo especialmente positivo de su familia. "Mis padres han trabajado muchísimo para sacarnos adelante y yo recuerdo una familia muy feliz".

El esfuerzo de sus padres ocupa un lugar importante en la memoria que conserva de aquellos años. El hecho de que la economía familiar fuera ajustada no impidió que encontraran momentos para disfrutar juntos.

Belén Esteban. Gtres Gtres

Entre esos recuerdos aparecen precisamente los viajes a la costa. "Íbamos a Benidorm de vacaciones con el coche. Nos quedábamos en un apartamento que alquilaban".

Sus palabras dibujan así una infancia sencilla y de esfuerzo, en la que sus padres trabajaron para sacar adelante a la familia y en la que determinadas dificultades económicas estuvieron presentes.

Su educación también estuvo marcada por la humildad y el esfuerzo de una familia trabajadora. "Nos criamos en un colegio de monjas, en La Casita de la Virgen. Y mi madre trabajaba limpiando allí".

Su madre trabajaba limpiando en el mismo centro en el que sus hijos pasaban parte de su infancia, una circunstancia que refleja las limitaciones económicas de aquella época.

Pese a las dificultades, la de Paracuellos siempre ha recordado con felicidad su niñez y se ha mostrado agradecida con sus progenitores: “Han trabajado muchísimo para sacarnos adelante".