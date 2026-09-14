Radiografía del debut de 'Rueda la letra' en Telecinco: audiencias, polémica con 'Pasapalabra' y el duelo entre Lilit y Fran

El estreno de Rueda la letra, el concurso de Telecinco que incluye El Rosco como prueba final, no ha mermado a Pasapalabra.

Esa es la principal lectura que se extrae de los datos de audiencia del concurso presentado por Carlos Sobera en su primera semana de vida en Telecinco.

Rueda la letra ha promediado un 8% (un 7,8% si tenemos en cuenta los datos del sábado y del domingo) en la tarde de la cadena principal de Mediaset.

El concurso se estrenó con un 9,1% el pasado lunes; perdió un punto el martes (8%); marcó un 7,8% el miércoles; subió hasta el 8,2% el jueves y cayó hasta el 7,1% el viernes.

Hay que explicar, eso sí, que Rueda la letra no coincide frontalmente con Pasapalabra (se emite en el tramo que ocupa desde las 19:20 a las 20:10), puesto que Telecinco, por ahora, ha reservado el access del informativo de las nueve a Allá tú, la oferta más competitiva en la tarde.

Además, Telecinco decidió emitir Rueda la letra el fin de semana. Sin embargo, el programa marcó mínimo el sábado (6,6%), mientras que el domingo remontó ligeramente (7,7%) en Telecinco.

Pasapalabra, como decimos, se ha mantenido en los datos que viene marcando en las últimas semanas. El concurso de Antena 3 promedió un 17,1% la semana pasada.

El plató de 'Rueda la letra', con los concursantes al fondo. Captura Telecinco

Hay que tener en cuenta, además, que Pasapalabra sufrió el martes pasado un duro revés al perder de forma inesperada a Javier Alonso, uno de los concursantes veteranos, por "motivos personales".

Más allá de las audiencias, los primeros siete días de vida de Rueda la letra han estado marcados por las comparaciones con Pasapalabra.

De hecho, Atresmedia e ITV Studios ya han empezado a preparar una demanda contra Mediaset porque consideran que existen similitudes entre Rueda la letra y Pasapalabra, tal y como informó EL ESPAÑOL.

La polémica no acaba ahí. Y es que el concurso de Telecinco recicló varios de sus primeros roscos —o al menos la gran mayoría de sus definiciones—, según desveló El País.

Lilit VS Fran

En los primeros compases de Rueda la letra, el público ha disfrutado de la rivalidad entre Lilit Manukyan y Fran González. Mediaset salía a por todas al recuperar a dos históricos, a dos ganadores de Pasapalabra.

Pero, ¿cuál es el balance después de los primeros 7 días de concurso?

Lo cierto es que Fran es el claro ganador de este duelo, al menos por el momento. El asturiano ha vencido un total de cinco veces a Lilit, quedándose dos veces a cuatro palabras del bote.

La concursante armenia, residente en Valencia, tan solo ha ganado a Fran en una ocasión: el jueves, cuando ella firmó 21 aciertos por los 20 de su rival. El día del debut, ambos sellaron tablas a 18.

Fran González en 'La rueda final'. Captura Telecinco

Así pues, Fran acumula 5.600 de sus victorias parciales, frente a los 1.800 que suma Lilit.

Llegados a este punto, Rueda la letra necesita rodarse aún más en la tarde de Telecinco, a la que también ha regresado El diario de Jorge.

Sus datos de audiencia están por debajo de las expectativas, especialmente teniendo en cuenta que el concurso era una de las grandes esperanzas de Mediaset para relanzar los datos de la cadena.