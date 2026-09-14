Hoy en Netflix, la reinvención absoluta de un clásico en terror gótico y ciencia ficción: 65 episodios de vampiros

Van Helsing es uno de los personajes más queridos de 'Drácula' de Bram Stoker. Aunque en la novela original ocupa un papel secundario como reputado y respetado médico, con el paso de los años su popularidad lo ha llevado a protagonizar sus propias producciones y novelas.

Si bien es cierto que la versión más famosa del también cazador de monstruos es la 'Van Helsing' de Hugh Jackman, en 2016, Neil LaBute, reinventó por completo al personaje de Stoker dándole un nuevo enfoque para la televisión con un cóctel de terror gótico y ciencia ficción que se extendió durante cinco temporadas y 65 episodios.

Estando toda la serie completa ahora en Netflix, la 'Van Helsing' protagonizada por Kelly Overton es para muchos una especie de 'Buffy, cazavampiros' contemporánea, con una historia nueva y fresca que combina la acción, el terror y el drama en un entorno postapocalíptico.

65 episodios de terror y acción

La trama, en esta ocasión, nos posiciona junto a Vanessa Helsing, quien despierta tras pasar tres años en coma en un mundo muy diferente al que recordaba: totalmente asolado por vampiros. Ella y un variopinto grupo de amigos supervivientes luchan por seguir con vida en un escenario donde la esperanza está perdida.

Con una evidente inspiración en 'The Walking Dead', la última producción televisiva de 'Van Helsing' reinventa completamente al personaje de la novela de 'Drácula', poniendo a Vanessa como engranaje principal a través de un panorama desolador donde los vampiros reinan sobre la raza humana.

A pesar de que la serie recibiera críticas mixtas durante todo su periodo de vida en televisión, la producción logró sobrevivir durante años alzándose como una de las ficciones más destacadas de su género, y sirviendo como trampolín para sus artistas.

Lo mejor es que la serie opta por una combinación de efectos artesanales y CGI que la han mantenido firme ante el paso del tiempo. De igual manera que 'The Strain', la ficción liderada por Neil LaBute cuenta con grandes batallas, escenas de acción intensas y por supuesto con la presencia de una infinidad de monstruos.

Ante ello, la solución ejecutada por los equipos artísticos no podría haber sido mejor, pariendo un híbrido televisivo que, gracias a su "mano de obra", aún luce tremendamente bien.

'Van Helsing' está disponible al completo en la plataforma de Ted Sarandos y está ya asentada en la misma como un clásico imprescindible para comprender la evolución del género fantástico en la pequeña pantalla.