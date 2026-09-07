Hoy en Disney+ uno de los grandes éxitos del terror y ciencia ficción: arrasó con 403 millones y tiene nueva secuela

Ridley Scott regresa a la saga 'Alien' tras 'Alien: Romulus' para recuperar la historia de David, el androide interpretado por Michael Fassbender obsesionado con la creación y la fragilidad de la mortalidad humana.

Con la secuela de 'Alien: Covenant' en camino -aún sin fecha de estreno- es buen momento para revisionar o adentrarse por primera vez en los inicios de una de las mayores historias de la ciencia ficción y el terror a través de 'Prometheus', la precuela de 'El octavo pasajero' que está disponible en Disney+ y que vio la luz en 2012.

Siendo la película de la franquicia con mayor recaudación en cines, sumando hasta 403 millones de dólares en la taquilla mundial, 'Prometheus' narra el viaje de un grupo de expertos para conocer el origen de la humanidad en un recóndito rincón de la galaxia.

A pesar de las críticas que despertó el proyecto en su momento, la primera piedra de 'Alien' se mantiene aún como un espectáculo visual impresionante y sin apenas rival dentro de su relato, con una puesta en escena terrorífica y una ciencia ficción abrumadora a todos los niveles.

Ridley Scott vuelve a 'Alien'

'Prometheus' ahonda en el nacimiento de los xenomorfos desde una perspectiva única, explorando a la misteriosa figura gigantesca que apareció por primera vez en la saga de 'El octavo pasajero': los Ingenieros.

Si bien es cierto que el filme rompe bastante con muchos ideales de la franquicia, Scott deslumbra al público con un espectáculo de monstruos y criaturas espeluznantes que ponen contra las cuerdas a los protagonistas en una historia que no frena ni un solo segundo.

Combinando la acción, el drama y el puro terror espacial, 'Prometheus' no solamente prepara el terreno para la Nostromo, sino que crea su propia vía narrativa con el mencionado personaje de Michael Fassbender como eje central de la composición.

Aunque parecía que 'Alien' iba a encaminarse hacia un nuevo futuro, con la 'Romulus' de Fede Álvarez sirviendo como nuevo punto de partida combinando lo nuevo con la nostalgia, Scott ha tomado la decisión de irrumpir de nuevo en su ciencia ficción para reencaminarlo todo.

Ahora más que nunca, tanto 'Prometheus' como 'Alien: Covenant' son imperativas para subirse al carro del xenomorfo -la secuela también está disponible en Disney+-. Ahora solo falta ver cómo retoma el responsable de 'Gladiator 2' el plan del androide y qué mundo erige bajo ese ideal de Ozymandias. La nueva cinta aún no tiene fecha para cines.