Telecinco anuncia el regreso de Ana Rosa Quintana: arrancará el curso con un programa especial desde Ceuta

Ana Rosa interrumpió sus vacaciones a principios de agosto para cubrir la crisis migratoria. Captura Telecinco

Ana Rosa Quintana regresa a las mañanas de Telecinco para ponerse al frente de una nueva temporada de su magacín.

La presentadora retomará la actividad tras las vacaciones el próximo lunes, 31 de agosto. Lo hará con un programa especial desde Ceuta, centrado en la última hora de la crisis migratoria.

Cabe recordar que Ana Rosa ya interrumpió su descanso a principios de agosto para informar desde la ciudad autónoma sobre la situación migratoria.

La comunicadora realizó varias conexiones para Fiesta, La mirada crítica y Vamos a ver, además de intervenir en los informativos de la cadena.

El regreso de Ana Rosa supone también que Telecinco recupere su programación matinal habitual, una de las franjas con mejor rendimiento de la cadena.

Mediaset repetirá la estrategia de la pasada temporada y volverá a confiar en la factoría Unicorn Content.

La mañana arrancará con La mirada crítica, con Ana Terradillos al frente; le seguirá El programa de Ana Rosa y, después, llegará Vamos a ver, con Patricia Pardo.

La última oferta de la mañana será, por ahora, El precio justo.

El futuro del concurso, eso sí, es una de las grandes incógnitas de cara al próximo curso, ya que Carlos Sobera pasará a presentar Rueda la letra, el nuevo programa que incorpora El Rosco como gran prueba final.

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