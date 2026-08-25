David Lynch, 78 años: "Con 'Dune' me vendí. Probablemente no debería haber hecho esa película, fue terrible"

Aunque pueda sorprender, incluso los grandes directores de cine no siempre están satisfechos con sus propias películas.

Hay obras que, pese a haber sido realizadas por cineastas de reconocido prestigio, terminan convirtiéndose con el paso de los años en proyectos de los que sus propios creadores reniegan o de los que guardan un recuerdo especialmente amargo.

Es el caso de David Lynch y Dune, una adaptación que el director estadounidense llegó a considerar uno de los grandes errores de su carrera.

David Lynch Efe Efe

A sus 78, Lynch habló con franqueza sobre aquella experiencia y reconoció que se arrepentía de haber aceptado el proyecto.

"Empecé a venderme en Dune. Mirando hacia atrás, no es culpa de nadie más que mía. Probablemente no debería haber hecho esa imagen, pero vi toneladas y toneladas de posibilidades para cosas que amaba, y esta era la estructura para hacerlas", recoge así Fotogramas.

La decisión de ponerse al frente del film llegó, además, en unas circunstancias particulares. A pesar de no haber leído el libro, Lynch accedió a adaptar Dune, eligiendo el proyecto en lugar del tercer Star Wars.

El proyecto le convenció por las enormes posibilidades creativas que veía en él y terminó eligiéndolo frente a La guerra de las galaxias.

Fotograma de la película 'Dune' de David Lynch. Cedida

En aquel momento, el director veía en Dune una oportunidad para construir un universo cinematográfico completamente nuevo y desarrollar algunas de las ideas que más le interesaban.

"Había muchísimo espacio para crear un mundo", aseguraba. Sin embargo, las expectativas de los productores y las condiciones en las que tuvo que trabajar terminaron chocando con su visión personal del proyecto. "Rafaella y Dino de Laurentiis me dieron claras indicaciones sobre el tipo de película que esperaban".

A esto se sumó una de las principales limitaciones que, según Lynch, condicionaron el resultado final: no tenía el control definitivo sobre el montaje. "Sabía que no tenía el montaje final. No tuve corte final".

La falta de control sobre la película fue especialmente importante para un director con una personalidad creativa tan marcada como Lynch. La adaptación acabó alejándose de la película que él había imaginado y el resultado no terminó de convencerle.

La película llegó a los cines en 1984 y recibió una respuesta muy negativa por parte de buena parte de la crítica. Con el paso de los años, sin embargo, Dune ha adquirido una consideración diferente y se ha convertido en una obra de culto para algunos espectadores.