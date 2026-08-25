Buen debut para Cintora con 'Mañaneros 360' (15,5%) en su primer examen tras el gran 20,1% de Silvia Inxaurrondo

"Hay gente que nos tiene unas ganas del carajo, así que vamos a darles un poco de munición. Venimos a molestar a aquellos que quieren ocultar lo que ocurre".

Con estas palabras el pasado viernes, Jesús Cintora calentaba su aterrizaje en las mañanas de La 1 en sustitución de Javier Ruiz en Mañaneros 360. Pues bien, ese debut se produjo este lunes, 24 de agosto.

El presentador, que continuará al frente de la edición nocturna de Malas lenguas los sábados, pasó con éxito su primer examen de audiencia.

El formato que pilota junto con Adela González marcó un 15,5% de share, una cifra similar a las que viene marcando en las últimas semanas.

Eso sí, lo hace aún sin una competencia fuerte, porque aún Ana Rosa Quintana y Susanna Griso no han vuelto de vacaciones.

Lo que nada cambia es que La 1 tiene el control absoluto de la franja. Antes, La hora de La 1 de Silvia Intxaurrondo destacó con un enorme 20,1% de share.

Cintora, como es lógico, infligió su estilo propio recordando el tono que usaba en Malas lenguas. Se han incorporado, además, rostros habituales de ese programa como Ernesto Ekaizer, Javier Aroca o Arantxa Sánchez.

Jesús Cintora debuta al frente de #Mañaneros360, junto a Adela, LIDERANDO con un 15.5% y una media de 496.000 espectadores en @la1_tve



🟡 +29% por encima de la media del canal



🟡 Más de 2.1 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/zsZvWvDaD2 — Dos30' (@Dos30TV) August 25, 2026

Silvia Intxaurrondo domina su franja LIDERANDO con @LaHoraTVE al registrar un 20.1% de share y una media de 306.000 espectadores en @la1_tve



➡️ Más de 1.3 millones de espectadores únicos



➡️ Suma un 2.8% de share en el Canal 24 Horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/8h27xGMoR2 — Dos30' (@Dos30TV) August 25, 2026

Por otro lado, este lunes también regresó al trabajo Alfonso Arús con Aruser@s. El programa estrenó temporada con un 11,4%, un dato inferior a otros años pero que sigue siendo bueno al compararlo con la media de laSexta (5,2%).

Mínimo del 'Grand Prix'

Por la noche, El Grand Prix cayó a su peor resultado de la edición con su primera semifinal. De hecho, el programa de Ramón García perdió el primer puesto con En tierra lejana, que sigue demostrando una fiabilidad absoluta.

El Grand Prix registró un 10,7% de share en La 1, tres puntos que el lunes anterior (13,8%). Por su parte, la serie turca se apuntó un buen 12,1% en Antena 3.

#EnTierraLejana LIDERA la noche de @antena3com al registrar un 12.1% de share y una media de 825.000 espectadores



➡️ ARRASA en mujeres (16.8% de share)



➡️ Más de 1.4 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ooc8gpHgNo — Dos30' (@Dos30TV) August 25, 2026

Si analizamos la franja de coincidencia (23:11-00:46), el concurso se quedó con un 11,3% por el 12,1% de la ficción otomana.

El resto de ofertas de los canales privados se quedan muy lejos. Telecinco fue la alternativa con un 9,1% con First Dates, mientras que laSexta firmó un 5,2% con la película Perdiendo el este y Cuatro anotó un 3,3% con la serie Punto Nemo.