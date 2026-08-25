Adiós a 'El show de Paz': Telecinco cancela el programa de Paz Padilla por sus malas audiencias

Varapalo para Paz Padilla. Mediaset ha decidido cancelar El Show de Paz, el programa que lleva emitiéndose en la franja de sobremesa los fines de semana y que suponía el regreso de la gaditana como presentadora a Telecinco.

Así lo ha oficializado el grupo este martes, 25 de agosto. El magacín producido por Secuoya y dirigido por Raúl Prieto se despedirá del público este domingo 30.

Fiesta retomará desde el sábado, 5 de septiembre su horario habitual los fines de semana (16:00), recuperando el grueso de las tardes.

Se trata de una noticia que no sorprende, pues las audiencias de El show de Paz estaban siendo más que discretas. De hecho, este pasado domingo, el formato registraba su peor resultado (6,1%).

Noticia en actualización

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