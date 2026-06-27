El pueblo pesquero donde descansa Anabel Pantoja: 2.000 habitantes, playas de arena oscura y el mejor pescado fresco

Anabel Pantoja atraviesa un momento dulce de su carrera televisiva tras estrenarse en Telecinco como asesora del amor en el programa Amor... ¡O lo que surja!.

Sin embargo, cuando no tiene compromisos profesionales, la colaboradora encuentra refugio lejos del ruido mediático en Arguineguín, un pueblo costero del municipio de Mogán, al suroeste de Gran Canaria.

La localidad se ha convertido en uno de los enclaves más exclusivos y codiciados de todo el archipiélago. Este rincón bañado por el Atlántico es mucho más que un destino turístico.

En los últimos años ha pasado a ser un auténtico búnker inmobiliario para inversores extranjeros, especialmente procedentes de países nórdicos y del centro de Europa.

Se trata de un lugar donde muchas operaciones se cierran al contado y donde el precio medio de la vivienda se sitúa en torno a los 4.500 euros por metro cuadrado.

La combinación de clima privilegiado, seguridad, tranquilidad y calidad de vida ha convertido a Arguineguín en una de las zonas más demandadas de Gran Canaria.

Quien vive en Arguineguín tiene la posibilidad de disfrutar de temperaturas suaves durante todo el año y de un litoral protegido de las inclemencias del invierno europeo.

Arguineguín, en Gran Canaria.

Este pueblo marinero, por cierto, ocupa un lugar destacado en la historia del fútbol español al haber sido cuna de dos de los jugadores más talentosos que ha dado Canarias: Juan Carlos Valerón y David Silva.

Paseando por su casco antiguo, el turista se topará con la iglesia de San Antonio de Padua. El templo data de 1814 y cuenta con un bonito artesanado de madera.

Otras visitas imperdibles son el parque de Nicolás Quesada y el Molino Quemado, un antiguo molino de harina de siete metros de altura.

Las playas son el principal reclamo de este enclave. La de Arguineguín se encuentra rodeada por el casco antiguo. Cuenta con 100 metros de longitud y su arena es dorada oscura, aunque en sus márgenes hay piedras de cantos redondos.

Las Marañuelas, junto al puerto, conserva el ambiente tranquilo del antiguo pueblo pesquero y sigue siendo uno de los rincones favoritos tanto para residentes como para visitantes.

Por su parte, El Perchel representa la transformación más reciente de la localidad. Su remodelación, que incluye una gran piscina intermareal y nuevos espacios de ocio, ha reforzado la imagen de exclusividad que proyecta la zona.

A pocos minutos se encuentran también Patalavaca y Anfi del Mar, dos de los arenales más conocidos de la costa grancanaria.

Especialmente la de Anfi, con su característica arena blanca y aguas turquesas, simboliza el perfil más internacional y exclusivo del sur de la isla.

Visita del Papa

En este contexto, la presencia de Anabel Pantoja ha contribuido a aumentar la visibilidad del municipio. La influencer comparte con frecuencia imágenes de su día a día, mostrando a sus millones de seguidores algunos de los paisajes más reconocibles de la costa canaria.

Esto mismo ocurrió coincidiendo con la visita del papa León XIV a Arguineguín. Anabel Pantoja se hizo muy viral al hacer un vídeo en el que explicaba al Sumo Pontífice los secretos de su pueblo. "Ya os digo que se queda aquí a vivir", decía.

Cofradía de pescadores de Arguineguín.

Como se decía, si algo caracteriza a Arguineguín es su tradición marinera. La Cofradía de Pescadores y el puerto continúan siendo el corazón del municipio.

Allí, vecinos, turistas e inversores coinciden para degustar algunos de los mejores pescados frescos de la isla, como la vieja, el cherne o el atún. Una muestra de que, pese al auge del lujo y a los elevados precios de la vivienda, este pueblo costero conserva intacta gran parte de su esencia.