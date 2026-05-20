La playa perfecta para una escapada: 1.400 metros de largo, aguas claras y uno de los beach clubs más famosos de la Costa del Sol

La playa de El Padrón, en Estepona. Ayuntamiento de Estepona.

La Costa del Sol cuenta con algunas de las playas más conocidas del litoral andaluz, pero hay rincones que destacan especialmente por su ambiente familiar y su amplia oferta de ocio.

Es el caso de la playa de El Padrón, en Estepona. Este extenso tramo de costa semiurbano se ha convertido en una de las opciones favoritas tanto para residentes como para turistas que buscan pasar un día completo en el mar sin renunciar a ningún servicio.

Ubicada a pocos minutos de este municipio malagueño de casi 80.000 habitantes, la playa destaca por sus dimensiones.

Y es que, cuenta con alrededor de 1.400 metros de longitud y una anchura que oscila entre los 20 y los 40 metros, espacio más que suficiente para disfrutar incluso en los meses de mayor afluencia.

Su arena oscura y el oleaje moderado crean un entorno agradable para familias con niños, mientras que la vegetación situada tras la línea de costa aporta una imagen más natural y relajada.

Otro de los aspectos positivos de la playa de El Padrón es la facilidad de acceso. Se puede llegar cómodamente tanto en coche como a pie.

Dispone también de un aparcamiento cercano, transporte público y varios tramos de paseo marítimo. Tiene también accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

Playa de El Padrón, en Estepona.

A ello se suma una completa oferta de servicios. Duchas, aseos, vigilancia, zonas de sombra y distintos restaurantes y comercios permiten disfrutar de una jornada cómoda junto al mar.

Aunque el baño suele ser tranquilo gracias a su oleaje moderado, hay que tener en cuenta que la entrada al agua presenta piedras en algunos puntos, algo que es habitual en esta zona de la Costa del Sol. Por eso, es recomendable acudir con escarpines para caminar con comodidad.

Exclusivo beach club

Más allá de sus aguas claras, otro de los grandes atractivos de la playa de El Padrón es, sin duda, la presencia de Sublim Beach, considerado uno de los beach clubs más conocidos de toda la Costa del Sol.

Este espacio combina gastronomía, ocio y ambiente exclusivo en un mismo enclave.

Sublim Beach en la playa de El Padrón, en Estepona.

El recinto dispone de piscina infinita, hamacas, camas balinesas, duchas, taquillas y vestuarios, además de una programación diaria de DJ's que anima el ambiente durante toda la jornada.

Con capacidad para hasta 2.000 personas, Sublim Beach se ha consolidado también como uno de los lugares de referencia para eventos privados y grandes celebraciones frente al Mediterráneo.

Este lugar, por cierto, acogió una de las pruebas de exteriores de MasterChef. Los concursantes tuvieron que sacar adelante un servicio de chiringuito de la mano de Raquel Meroño, ganadora de la quinta edición

Es, además, copropietaria de Carbones 13, un conocido local situado en la playa de Los Lances, en Tarifa, Cádiz.