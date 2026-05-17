Así ha sido la vibrante actuación de Bulgaria: el pegadizo 'Bangaranga' de Dara conquista Eurovisión 2026

Lo advertíamos a primera hora de la tarde de este sábado: Bulgaria era la tapada y su candidatura estaba subiendo como la espuma en las casas de apuestas.

Y así ha sido. El país balcánico ha dado la gran sorpresa en Eurovisión 2026, llevándose el Micrófono de Cristal por primera vez en su historia, dejando a Israel con la miel en los labios, y derrotando a Finlandia, la gran favorita.

Lo cierto es que Bulgaria regresaba al festival musical después de cuatro años de ausencia. Abandonó en 2022 por problemas económicos. Es uno de los países que rescató Eurovisión tras la marcha de España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia.

La 'culpable' ha sido la joven cantante Darina Nikolaeva Yotova, más conocida como Dana, y su pegadizo Bangaranga.

Dara fue elegida como representante de Bulgaria tras imponerse en la preselección nacional Natsionalna Selektsiya 2026, organizada por la televisión pública BNT.

Para ello escogió Bangaranga, un explosivo tema pop electrónico cargado de energía y caos, cuyo mensaje gira en torno al descubrimiento de la fuerza interior, la necesidad de actuar desde el amor y no desde el miedo, y la aceptación de la propia rebeldía.

El concepto de la canción se apoya en el simbolismo del alboroto y la rebelión, algo que Dara trasladó con intensidad a su actuación.

La búlgara Dara durante la actuación de 'Bangaranga' en Eurovisión 2026. Corinne_Cumming EBU

Además, la propuesta bebe directamente de la tradición de los Kukeri, antiguos rituales y figuras folklóricas búlgaras destinadas a ahuyentar a los malos espíritus mediante el ruido, el caos y la energía.

Dara y su cuerpo de baile han derrochado un carisma arrollador en el Wiener Stadthalle. La intérprete se ha comido literalmente la cámara en una espectacular coreografía.

La cantante búlgara Dara y el cuerpo de baile de 'Bangaranga'. Sarah Louise EBU

Uno de los momentos más destacados actuación ha llegado cuando el suelo del escenario comenzó a girar sobre sí mismo, creando un efecto óptico perfecto para este tipo de propuestas televisivas.

Eso sí, los constantes cambios de estilo musical dentro de la canción han terminado de convertir esta actuación en una de las más comentadas de la gran final de Eurovisión 2026 celebrada en Viena

Estrella en Bulgaria

Darina Nikolaeva Yotova (Varna, 1998), tiene 27 años y es un rostro muy conocido de la televisión búlgara.

Saltó a la fama en 2015 tras participar en The X Factor, donde terminó entre los finalistas.

Dara y el Micrófono de Cristal que la acredita ganadora de Eurovisión 2026. EBU

Dara también concursó en la versión búlgara de Tu cara me suena y ha sido coach de La Voz. En 2016, lanzó su primer sencillo, K'vo ne chu.

Su proyecto más personal hasta la fecha, el álbum ADHDARA, publicado en 2025. Este trabajo marcó su transición de estrella pop consolidada en Bulgaria a una artista con una identidad internacional más definida.

Bulgaria en Eurovisión

La cadena pública búlgara Bulgarian National Television (BNT) no cuenta con un extenso curriculum eurovisivo, pues participó por primera vez en Eurovisión 2005, celebrado en Kiev, Ucrania.

Pero no fue hasta dos años después, cuando Bulgaria logró clasificarse para una final. Lo hizo en Helsinki. Allí, Elitsa Todorova y Stoyan Yankoulov causaron sensación con la canción Water, logrando un excelente puesto dentro del Top 5.

DARA, representante de Bulgaria, ganadora del Festival de Eurovisión 2026 , sostiene el trofeo durante la Gran Final en Viena, Austria, el 17 de mayo de 2026

Hasta ahora, su mejor posición había sido en Eurovisión 2017, cuando Kristian Kostov terminó en segunda posición con Beautiful Mess y un total de 615 puntos.

Ahora, Dara tiene el honor de convertirse en la primera ganadora de Bulgaria, coincidiendo con el 70 aniversario de Eurovisión.