Bulgaria da la sorpresa y gana por primera vez Eurovisión con Dara y su 'Bangaranga' en un duelo de infarto con Israel

Sorpresa mayúscula. Bulgaria se ha proclamado ganadora de Eurovisión 2026 gracias a DARA y su Bangaranga en una imprevisible final marcada por la ausencia de España.

Se da la casualidad de que Bulgaria es uno de los países que volvieron al festival — se retiró en 2022 por problemas económicos— para que Eurovisión amortiguara el golpe provocado tras la marcha de España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia.

Es la primera vez que el país balcánico gana el festival musical. Hasta la fecha, su mejor resultado había sido un segundo puesto por partida doble: en 2017 y 2021.

Bulgaria no partía como favorita en Viena, pero la candidatura cogía fuerza entre los eurofans, disparándose en las casas de apuestas, tal y como recogió EL ESPAÑOL durante la tarde del sábado.

Los espectadores han tenido que esperar hasta el último momento para saber quien alzaba el Micrófono de Cristal, en un emocionantísimo duelo con Israel.

Pero Eurovisión ha respirado tras la victoria contundente de Bulgaria. Porque de haber vencido Israel, hubiese agrandado la crisis del concurso.

Y es que, no ha habido tal igualdad como parecía, porque Dara ha arrasado tanto en el jurado, con la máxima votación (204 puntos) como en el televoto. Aquí se disparaba hasta los 312.

Noam Bettam se quedaba con la miel en los labios al ver el subidón de Bulgaria en el televoto. Israel ha quedado segunda, como el año pasado, con 343 puntos.

220 de ellos han venido del televoto. Ha sido en ese instante, por cierto, cuando se han escuchado los mayores abucheos por parte del público.

Otra de la sorpresas de la noche ha sido Rumanía. El rock de Alexandra Căpitănescu con Choke Me ha logrado un sorprendente tercer puesto con 296 puntos.

El top5 lo han completado Australia con 287 puntos e Italia con 281.

Clasificación final de Eurovisión 2026. EBU

Finlandia, la gran favorita a la victoria, ha acabado llevándose un jarro de agua fría al quedar en sexta posición.

Ha sido, sin duda, la gran derrotada de la noche porque casi prácticamente se daba por hecho el triunfo del dúo formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen.

Y Grecia, que también partía con opciones al triunfo con Akylas y Ferto, también se la ha pegado quedando en décimo lugar.

Estrella de la TV búlgara

Dara ha defendido una canción de lo más pegadiza y bailable, que mezcla pop electrónico moderno con referencias al folclore búlgaro, especialmente a los kukeri. Estas son figuras tradicionales asociadas a rituales y máscaras festivas.

Darina Nikolaeva Yotova (Varna, 1998), tiene 27 años y es un rostro muy conocido de la televisión búlgara.

DARA, la ganadora de Eurovisión 2026. EBU

Saltó a la fama en 2015 tras participar en The X Factor, donde terminó entre los finalistas.

Dara también concursó en la versión búlgara de Tu cara me suena y ha sido coach de La Voz. En 2016, lanzó su primer sencillo, K'vo ne chu.

Final imprevisible

Lo cierto es que el show televisivo no ha reflejado el clima de tensión que se ha vivido por la participación de Israel, haciendo de esta edición la más polémica de la historia tras el boicot de España y otros cuatro países.

En nuestro país, la gala únicamente se ha podido seguir a través del canal de YouTube de Eurovisión, porque RTVE no la ha retransmitido por primera vez en 65 años. En su lugar, ha ofrecido un especial con Chanel, Raphael, Camela y otros artistas.

El israelí Noam Bettam canta 'Michelle' en Eurovisión 2026. Sarah Louise EBU

A lo relativo al concurso, la final ha arrancado por todo lo alto con la colorida propuesta danesa de Søren Torpegaard Lund y el techno de su tema, Før Vi Går Hjem.

Muy pronto, en el tercer puesto, llegaba el turno de la polémica Israel. Noam Bettam ha resuelto bien su Michelle. En esta ocasión, no se han percibido de forma nítida los abucheos o gritos. Tampoco banderas propalestinas, pero sí algunas israelíes.

Minutos más tarde, el Wiener Stadthalle de Viena volvía a venirse arriba con el griego Akylas y su Ferto, una de las propuestas más virales y despampanantes de la noche. Los guiños a Super Mario Bros y un patinete han sido las armas secretas de este artista que se hizo famoso en TikTok.

Mención especial para la australiana Delta Goodrem, que, a lo Céline Dion, ha derrochado un carisma arrollador sobre el escenario y ha hecho soñar a su país.

La cantante y pianista australia Delta Goodrem, durante su actuación en Eurovisi Sarah Louise EBU

El fallo de Chequia

Después, ha venido el fallo técnico con Chequia, dejando congelado a Daniel Zizka. Sin embargo, no se repitió la actuación.

La UER explicó que "hubo un pequeño problema con la cámara", pero que "la actuación del artista y el audio no se vieron afectados".

Imagen congelada del representante de Chequia durante su actuación en la final de Eurovisión.

El estadio volvía a revolucionarse con el baile de la ganadora Dara con su Bangaranga, con pirueta a lo Chanel incluida. Francia volvía a certificar un buen papel en el festival, gracias a la impecable actuación de la jovencísima Monroe.

Pasado el ecuador de la gala, Finlandia hacía acto de presencia con el violín de Linda Lampenius, la voz de Pete Parkkonen y el fuego, en una puesta en escena que tenía el sello del español Sergio Jaén. Le seguía. uno de los shows más eclécticos de la edición con el lituano Lion Ceccah y su rostro metalizado.

Los participantes de Finlandia en la final de Eurovisión 2026. Corinne Cumming EBU

A continuación, la sueca FELICIA ha convertido el estadio en una fiesta con una canción pop electrónica que bien podría recordar a la mítica Cascada. Los neones rojos no han faltado a esta propuesta discotequera.

Tras Chipre, que sigue abonada al 'fenómeno Foureira', la emotiva balada de Italia, el rock comercial de Noruega, el exorcismo de Rumanía y la anfitriona Austria cerraban el bloque de las actuaciones.