Eurovisión 2026 hoy, final en directo | ganador, actuaciones, canciones, dónde ver la final, cómo votar desde España y última hora

El Festival de la Canción de Eurovisión 2026 reúne a decenas de países europeos (y algunos invitados asociados) en uno de los mayores espectáculos musicales del mundo.

Organizado por la Unión Europea de Radiodifusión, el certamen combina música, votaciones internacionales y una enorme repercusión mediática, convirtiéndose cada año en un fenómeno global seguido por millones de espectadores.

La edición de 2026 llega además marcada por el debate sobre la participación de algunos países y los cambios estratégicos de las delegaciones para intentar conquistar el Micrófono de Cristal.

La ausencia de España en esta edición ha generado un intenso revuelo entre los seguidores del festival y ha abierto un debate sobre el futuro de la representación española en el concurso.

Los favoritos de Eurovisión 2026 parecen concentrarse en un duelo muy claro: Finlandia, con Linda Lampenius y Pete Parkkonen y su tema Liekinheitin, lidera las apuestas con alrededor del 40% de opciones, seguida por Australia, representada por Delta Goodrem con Eclipse, que ronda el 24% ; bastante más atrás aparecen candidaturas como Bulgaria con Dara y Bangaranga, además de Israel y Grecia según los mercados de apuestas.

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