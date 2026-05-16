Eurovisión 2026 hoy, final en directo | ganador, actuaciones, canciones, dónde ver la final, cómo votar desde España y última hora
Finlandia es la gran favorita para proclamarse ganadora de esta edición del Festival de Eurovisión que se celebra en Viena, donde la ausencia de España es destacada debido a la presencia de Israel.
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El Festival de la Canción de Eurovisión 2026 reúne a decenas de países europeos (y algunos invitados asociados) en uno de los mayores espectáculos musicales del mundo.
Organizado por la Unión Europea de Radiodifusión, el certamen combina música, votaciones internacionales y una enorme repercusión mediática, convirtiéndose cada año en un fenómeno global seguido por millones de espectadores.
La edición de 2026 llega además marcada por el debate sobre la participación de algunos países y los cambios estratégicos de las delegaciones para intentar conquistar el Micrófono de Cristal.
La ausencia de España en esta edición ha generado un intenso revuelo entre los seguidores del festival y ha abierto un debate sobre el futuro de la representación española en el concurso.
Los favoritos de Eurovisión 2026 parecen concentrarse en un duelo muy claro: Finlandia, con Linda Lampenius y Pete Parkkonen y su tema Liekinheitin, lidera las apuestas con alrededor del 40% de opciones, seguida por Australia, representada por Delta Goodrem con Eclipse, que ronda el 24% ; bastante más atrás aparecen candidaturas como Bulgaria con Dara y Bangaranga, además de Israel y Grecia según los mercados de apuestas.
Puedes seguir la gala de Eurovisión 2026, pincha aquí.
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Los 12 puntos de Croacia son para... ¡Serbia!
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Los 12 puntos de Moldavia son para... ¡Polonia!
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Los 12 puntos de Serbia son para... ¡Grecia!
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Los 12 puntos de Letonia son para... ¡República Checa!
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Los 12 puntos de Reino Unido son para... ¡Francia!
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Los 12 puntos de Finlandia son para... ¡Francia!
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Los 12 puntos de Italia son para... ¡Bélgica!
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Los 12 puntos de Noruega son para... ¡Dinamarca!
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Los 12 puntos de Francia son para... ¡Noruega!
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Los 12 puntos de Dinamarca son para... ¡Bulgaria!
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Los 12 puntos de República Checa son para... ¡Dinamarca!
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Los 12 puntos de Grecia son para... ¡Chipre!
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Los 12 puntos de Polonia son para... ¡Israel!
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Los 12 puntos de Armenia son para... ¡Australia!
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Los 12 puntos de Montenegro son para... ¡Serbia!
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Los 12 puntos de Georgia son para... ¡Francia!
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Los 12 puntos de Chipre son para... ¡Bulgaria!
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Los 12 puntos de Albania son para... ¡Italia!
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Los 12 puntos de Suecia son para... ¡Finlandia!
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Los 12 puntos de Portugal son para... ¡Albania!