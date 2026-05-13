Un incendio calcina uno de los restaurantes que salvó Chicote en su último programa: "No ha habido daños personales"

Alberto Chicote en su programa 'Servicio secreto by Chicote' y la imagen del restaurante ZM Isla del Ciervo tras el incendio.

Un incendio ha devorado el restaurante ZM Isla del Ciervo, en La Manga, Cartagena. Se trata del local que protagonizó la primera entrega de Servicio secreto by Chicote, el nuevo programa que estrenó el cocinero en laSexta hace apenas un mes.

Los medios locales informan de que el fuego se ha originado a primera hora de la mañana de este miércoles, sobre las 08:28 horas.

Hasta el restaurante se han desplazado los bomberos del Consorcio y del Ayuntamiento de Cartagena. Aunque los daños materiales son considerables, afortunadamente ninguna persona está herida.

El fuego ha originado una impresionante columna negra visible desde varios kilómetros de distancia.

El propio Chicote se hacía eco de esta terrible noticia en su cuenta personal de Instagram: "Esta mañana el restaurante ZM Isla del Ciervo ha salido ardiendo", empieza diciendo en su mensaje.

"Por lo que sé no ha habido daños personales y todos los integrantes del equipo están bien. Dentro de la desolación que supone ver tu negocio es pasto de las llamas", sigue.

Por último, el cocinero manda "un abrazo enorme a todo el equipo de ZM y el deseo de que se sobrepongan ante esta adversidad tan devastadora".

Las palabras de Chicote van acompañadas de una imagen aérea del local, completamente devorado por el fuego, y un vídeo en el que se aprecia cómo el restaurante es pasto de las llamas.

Como se decía líneas más arriba, ZM Isla del Ciervo fue el restaurante que abrió la primera temporada de Servicio secreto by Chicote, un formato que da una vuelta de tuerca al tradicional Pesadilla en la cocina con el chef ejerciendo casi de espía.

Chicote, con Miguel, el dueño de ZM Isla del Ciervo, y su hermano, en 'Servicio secreto by Chicote'.

Hasta La Manga del Mar Menor se desplazó el popular cocinero para intentar salvar un negocio con más de 25 años de historia, ubicado en un enclave privilegiado frente al mar y que en su día tuvo mucho éxito.

Su propietario, Miguel, reconoció que el restaurante no pasaba por su mejor momento y que había perdido la capacidad de dirigirlo. Disperso y cada vez más desvinculado, permitía que el negocio se deteriorara. Tampoco ayudaba su equipo, completamente desestructurado.

Las investigaciones de Chicote llevaron a descubrir un panorama alarmante: utensilios en condiciones deficientes, zonas de trabajo con una higiene muy por debajo de lo exigible, alimentos en mal estado, excrementos de aves en utensilios de cocina y una acumulación de suciedad en puntos clave.

Tras la acometida del equipo de Chicote, el restaurante evitó la quiebra. "Gracias a todos, ha sido un gustazo estar esta semana aquí", decía al equipo, mientras que a su dueño le pidió: "Dale mucha caña, que el sitio, tú y tu equipo se lo merece".