Confirmado: Évole consigue la primera entrevista de Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, tras ser condenado

Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, en su entrevista en 'Lo de Évole'.

Jordi Évole ha entrevistado al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La charla se emitirá este domingo, a partir de las 21:30 horas en un especial de Lo de Évole que servirá para cerrar la temporada del programa.

García Ortiz romperá su silencio y hablará por primera vez después de que el Tribunal Supremo le condenase a dos años de inhabilitación y a pagar 17.000 euros entre multa e indemnización por revelar datos tributarios confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La condena forzó su salida de la institución y puso fin a uno de los procesos más excepcionales en la historia de la democracia española. Nunca antes se había juzgado a un fiscal general del Estado.

Así lo ha hecho oficial el propio periodista este jueves, 30 de abril, a través de sus redes sociales después de cebar dicha entrega en los últimos días como "la entrevista del año". Muchos habían apostado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el cantante Quevedo.

Évole, además, ha aprovechado para dirigirse a Ayuso desde la red social X: "Pues era esto... El domingo. Para celebrar, con un día con retraso, el Día de la Comunidad de Madrid". Y agrega: "Y si quiere contestar lo que diga el ex Fiscal, sabe que tiene las puertas de nuestro programa abiertas".

Este domingo, el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en @LoDeEvole pic.twitter.com/2vrhBxcpdK — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 30, 2026

El especial con García Ortiz contará con dos entregas. Évole se encuentra con el exfiscal general para repasar los hechos que acabaron con su salida de la institución en el primer programa y las consecuencias y su valoración del caso en el segundo.

El exfiscal general repasa de forma detallada los acontecimientos que desembocaron en su condena.

Desde el origen del caso vinculado a la investigación por fraude fiscal de la pareja de Ayuso, hasta la batalla política y mediática que se desató a raíz de la publicación de informaciones contradictorias sobre una posible negociación entre la Fiscalía y la defensa del implicado.

García Ortiz niega haber filtrado información y sostiene que fue señalado como responsable en un contexto de fuerte polarización política, en el que el caso acabó desplazando el foco del presunto delito inicial hacia su propia figura.

Jordi Évole y García Ortiz en el especial de 'Lo de Évole' que cierra la temporada. Atresmedia

“Estaba seguro de que saldría absuelto. Me sentí maltratado”, asegura García Ortiz.

En el segundo programa, Évole pregunta al exfiscal general del Estado por las motivaciones del caso, sus consecuencias y su opinión sobre todo lo sucedido.

El exfiscal general defiende su decisión de no dimitir antes de la sentencia, de la filtración anticipada de su imputación y justifica que borrara todo el contenido de su móvil justo el día de su imputación.

El registro de su despacho por parte de la UCO, la participación de VOX y otras organizaciones de ultraderecha en la causa y su relación previa con los magistrados del Tribunal Supremo que lo juzgaron aparecen en la conversación.

García Ortiz asegura que estaba convencido de que sería absuelto y que la sentencia fue una sorpresa “muy dura”.

También analiza el papel de figuras como Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y el hecho de que acertara al anticipar la condena del ex fiscal general.

“¿Quién sale ganando con este caso y esta sentencia?”, desliza García Ortiz para cerrar la entrevista.