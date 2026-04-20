Todos los secretos de 'La ruleta de la suerte', por su director: "ChatGPT no te da esa chispa especial que tienen los paneles"

Si hay un programa incombustible en televisión, ese es La ruleta de la suerte. El concurso que presentan Jorge Fernández y Laura Moure en Antena 3 sigue girando con fuerza 20 años después.

El formato es uno de los bastiones de la parrilla de Antena 3 pero, sobre todo, es el gran pilar sobre el que se ha cimentado el sólido liderazgo de las noticias que presenta Sandra Golpe a las tres de la tarde.

La ruleta de la suerte suma cuatro temporadas rebasando el 20%, una barrera que, hoy día, está al alcance de pocos programas. En la actual, promedia un 21,6% de share y 1.564.000 espectadores.

A lo largo de estas dos décadas, el concurso ha repartido más de 23 millones de euros en premios y ha entregado un total de 43 coches. El más alto fue en 2018, en el especial por el duodécimo aniversario: se entregaron 30.850 euros más coche y 34.775.

"Es un formato que tiene mucha fuerza y que continúa dando mucho juego al espectador que está en casa", dice a EL ESPAÑOL Nacho Correa, director del programa, que destaca el "mimo" con el que trabaja todo el equipo para hacer que La ruleta siga sorprendiendo.

Una concursante levanta un gajo de 'La ruleta de la suerte'.

"En ningún momento de estos 20 años nos hemos acomodado en el 'ay qué bien, ya somos líderes y vamos a poner paneles cualquiera'. No", dice. "Los paneles se miman, se piensan, se repiensan y se busca que sean lo más ingeniosos posible".

"Se intenta que sean jugables pero que, al mismo tiempo, sorprendan, y que el programa esté compensado", explica Correa.

De eso se encarga un equipo de tres personas, si bien luego existe una base de datos para que no se repitan. Una vez hechos, él los revisa y modifica lo que considere.

"En esta época de tanta IA, nos vanagloriamos. ChatGPT no te da esa chispa especial que tienen los paneles", dice orgulloso el responsable.

El casting

Otra de las claves del éxito de La ruleta de la suerte han sido los más de 15.000 concursantes que han pasado por su plató.

"Para muchos, esta es su primera experiencia en televisión", dice Correa, quien asegura que al no tratarse de un concurso en el que se pide un mínimo nivel de conocimiento como pudiese ser Pasapalabra, "cualquiera se ve tirando de La ruleta".

Jorge Fernández.

Para apuntarse al casting, hay que rellenar un formulario disponible en la web de Antena 3. "Estamos totalmente desbordados y sorprendidos", asegura el director del programa, explicando que este formulario se abre de vez en cuando porque existe un cupo de personas. "La última vez que lo abrimos aguantó dos días".

Pero, ¿de qué depende que unos entren y otros se queden fuera? "El equipo que lleva 20 años haciendo el casting tiene el pulso cogido. Es fundamental que conozcan la mecánica del programa", explica Correa.

"La ruleta de la suerte' no solo es un concurso de decir letras y punto" Nacho Correa, director del programa

Y es que, a lo largo de todo este tiempo, La ruleta de la suerte ha ido sumando nuevos gajos como el 'Se lo doy', 'El comodín' o la 'ayuda final'. "Es un concurso que se ha ido complicando en el sentido que no solo es decir letras y punto".

Además de tener bien estudiada la mecánica, Correa subraya que también se ha de ser "simpático, tener muchas ganas y ser un poquito extrovertido, que las cámaras no te den miedo".

El ruido de la ruleta

La gran protagonista del programa es la propia ruleta. "No puede tener ningún tipo ni de motor ni de freno. Eso es las tablas de Dios", confirma rotundo Nacho Correa explicando que se trata de un mecanismo que pesa mucho (250 kilos). "La limpieza al juego va por encima de todo".

"Tampoco se podría trucar porque tiene tres punteros. La ficción de esas tres flechas es lo que la frena", cuenta sobre este sistema que es relativamente sencillo: "Consiste en un eje y en una ruleta que gira sobre ese eje".

La ruleta es la gran protagonista del concurso de Antena 3.

En cuanto al mantenimiento, el director del programa de Antena 3 explica la mayor "lucha" que tienen con ella es por culpa del estruendo que hace. "Jorge lo sufre mucho. Hace mogollón de ruido. Cada vez que se tira de ella hace 'clacla', 'clacla', 'clacla', 'clacla', 'clacla'... Es horroroso. Se cuenta por todos lados".

"Cuando empieza a sonar mucho, suele ser porque, a lo mejor, algún palo se ha aflojado", señala para revelar: "Durante épocas hemos intentado pensar la manera de mejorarla. Incluso hemos consultado con ingenieros para encontrar la manera de que fuera más fácil moverla y pararla".

"Hemos consultado a ingenieros para encontrar la manera de que fuera más fácil mover y para la ruleta" Nacho Correa, director del programa

Correa recuerda que el tiempo de duración del giro no ha de ser muy largo, "porque si no, se jugarían pocos paneles".

Pero tampoco ha de girar "eternamente". "La que tenemos está resultando muy bien, y seguiremos con ella".

Críticas a la azafata

Otro de los asuntos que EL ESPAÑOL aborda con Nacho Correa es el papel que ejerce Laura Moure. En el pasado, cuando los paneles eran manuales, sí que era necesario que una persona girase las letras. Pero ya no, porque ahora son pantallas digitales.

"Efectivamente, hay un software que lo hace. Pero yo creo que la figura de la presentadora y copresentadora en la tele funciona. Si estuviese vacío el plano del panel sería tristísimo", responde a esta cuestión el director.

"En ningún caso veo a Laura Moure como 'mujer florero'. Aporta mucho, es la cara visible de 'La ruleta' Nacho Correa, director del programa

"En ningún caso veo a Laura como una 'mujer florero' porque aporta mucho, es la persona que más minutos lleva por programa en emisión. Es nuestra cara visible. Conecta con el espectador de una manera que si no hubiera nadie ahí sería como estar mirando un cuadro", dice.

Para zanjar esta cuestión, Correa señala que Laura "tampoco puede llamar mucho la atención porque lo importante es el juego".

Laura Moure, azafata de 'La ruleta de la suerte'.

La banda y los cánticos

El director de La ruleta también destaca el papel de la banda, liderada por Joaquín Padilla, exvocalista de Iguana Tango. "Hemos llegado ya a las 8.000 canciones tocadas. Intentamos no repetir excepto en Navidad por los villancicos y en verano por las canciones míticas".

Todo aquel que haya visto (o ido como público) a La ruleta de la suerte sabrá que el programa es de los más animados de la tele gracias a cánticos como 'tira de la ruleta, la ruleta tira ya, ¡tira ya!' o 'a por el bote, oe, a por el bote, oe'.

Joaquín Padilla, exvocalista de Iguana Tango, lidera la banda de 'La ruleta'.

Este último, incluso, se llegó a cantar en La Resistencia de Broncano. "Nos parecía fenomenal", indica Correa, confirmando que los cánticos "no están registrados".

"La mayoría de los cánticos los hemos inventado en la redacción, hacemos tormenta de ideas de vez en cuando, o la propia animadora del público, Lorena Gil".

"Estamos encantados de dar a la gente su ratito de desconexión. Jorge, Laura y la banda son como parte de la familia de toda la gente que nos ve cada día. Poder darles el mejor programa posible es un orgullo para todo el equipo", se despide Correa.