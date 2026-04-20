La playa en la que Juanma Castaño descansa en verano: no tiene bandera azul, pero es una joya de 1,5 km de agua cristalina

Juanma Castaño y la playa de los Alemanes en un montaje de elaboración propia.

Con la llegada del buen tiempo, apetece mucho pegarse un buen chapuzón en la playa. Y, precisamente, en España contamos con un abanico infinito de opciones para disfrutar del verano. Un verdadero paraíso para quien busca el sol.

Nuestro país cuenta con más de 600 playas con Bandera Azul, que es el distintivo que reconoce a un determinado destino de baño por su alta calidad ambiental, seguridad y servicios adecuados para el público.

La Playa de los Alemanes no es una de ellas, pero es famosa por su belleza virgen y sus aguas cristalinas de tono turquesa y arena fina. Una estampa que recuerda a cualquier enclave digno del Caribe.

Ubicada en el extremo sur de la Costa de la Luz, entre Tarifa y Zahara de los Atunes, y a poco más de 1 hora de Cádiz, se encuentra esta playa de tintes cinematográficos.

Rodeada por el verde de Atlanterra, cuenta con un arenal de 1.300 metros de longitud y unos 50 metros de ancho.

Este rincón no tiene paseo marítimo, pero sí caminos y accesos desde la urbanización, con aparcamiento limitado que le resta masificación.

La Playa de los Alemanes es perfecta como un punto de descanso para el turista entre la ruta de pueblos blancos y el bullicio de Tarifa.

Origen del nombre

Este enclave, por cierto, tiene detrás una curiosa historia que da origen a su nombre. No responde a un bonito apelativo turístico sino que mezcla realidad y mito.

La versión más popular sitúa aquí, en los años 40 y 50, la presencia de antiguos oficiales nazis que, tras la caída del Tercer Reich, encontraron refugio en España bajo la dictadura de Franco.

Playa de los Alemanes.

En esta zona de Atlanterra, prácticamente virgen, encontraron un discretísimo rincón para vivir.

Según la leyenda, algunas de estas personas solían frecuentar esta playa, y de ahí habrá surgido el topónimo 'playa de los Alemanes'. Aunque no hay documentos que confirmen esta historia de forma concluyente, ha quedado calada en el imaginario popular.

Destino de Castaño

Precisamente, la Playa de los Alemanes es uno de los lugares preferidos por Juanma Castaño para disfrutar del verano. El locutor de El Partidazo de COPE confesó en el pasado ser un enamorado de la provincia de Cádiz.

"Tiene las mejores puestas de sol que he visto en mi vida", dijo el periodista deportivo, que también lleva por bandera a Gijón, su tierra natal.

De hecho, el ganador de MasterChef 6 junto a Miki Nadal también confesó desconectar en el Timón de Roche, un restaurante localizado en la cala de Roche con unas vistas increíbles.

A Castaño también le apasiona Zahara de los Atunes, Conil, Chiclana.... "Me gusta todo de Cádiz. De Cádiz, como del cerdo, se come todo", aseguró por entonces.