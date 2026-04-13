Sandra Barneda: "La isla de las tentaciones' se quemará en algún momento, pero eso lo decidirá el público"

Sandra Barneda, en el primer programa de 'La isla de las tentaciones 10'. Mediaset España

En Telecinco no pueden esperar más. Este lunes, 13 de abril, a las 21:45 horas, arranca la décima edición de La isla de las tentaciones, apenas tres meses después de acabar la novena.

Mediaset usará la misma estrategia que en la temporada pasada, en vista de los buenos resultados. El formato de Cuarzo ocupará tres noches en parrilla y de nuevo entrará en la batalla de Broncano-Motos. Los lunes, la gala más extensa; los martes y los miércoles, una más corta, como telonera del prime time.

"Si hay algún comentario sobre el programa en La Revuelta, bienvenido será, me consta que son seguidores", expresa Sandra Barneda a EL ESPAÑOL. Y es que no pocas noches el presentador de TVE ha reconocido, entre risas, que el reality les superaba en audiencia.

Barneda promete una edición "cargada de contenido" y nuevas dinámicas. Una temporada que "nos devuelve a los orígenes y que nos reconcilia con el formato". Consciente de que se han emitido 10 ediciones en 6 años, respecto a si el formato puede sufrir un desgaste o no, la catalana deja la pelota en el tejado del espectador.

Tan enfocada está la comunicadora en La isla de las tentaciones 10 que prefiere no ahondar en Supervivientes, cuya gala dominical presenta cada semana. Por lo demás, como uno de los rostros más reconocibles de la cadena, está abierta a escuchar cualquier propuesta que le sugieran en Fuencarral.

Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

Está claro que hay ganas por parte del espectador y la cadena, pero, ¿temes que se queme el formato en algún momento?

En algún momento, sí, pero no lo sé. Eso lo decidirá el público, que es quien rige la televisión. Vamos con una décima edición cargada de muchísimo contenido, una edición que nos devuelve a los orígenes, que nos reconcilia con un formato, que habla de la diferencia, de la imposibilidad de repetir.

Como no podemos repetir historias de amor, no podemos repetir ediciones. Yo la he bautizado como la más desconcertante, esta temporada habla mucho del miedo a perder a tu pareja. Ese miedo da lugar a reacciones muy dispares y que son difíciles de leer. No lo habíamos vivido nunca.

"He bautizado esta edición como la más desconcertante. Se habla mucho del miedo a perder a tu pareja"

¿Por qué dices que es una edición que nos devuelve a los orígenes?

Porque la mayoría de las parejas coinciden diciendo que se sorprenden de cómo va el formato. Como si no fuera la décima y sí la primera. Me resultaba súper extraño. Y ves ese miedo desde el minuto uno, que está muy bien porque luego vas entendiendo a las parejas.

Creo que tenemos una gala de solteros súper desconcertante, no entendía nada. 'Pero, ¿cómo están todos tan excitados?'. Pero todos, todos.

Telecinco vuelve a apostar por las tres noches semanales para La isla de las tentaciones 10, moviendo a First Dates del access y entrando de nuevo en la batalla entre El Hormiguero y La Revuelta. ¿Qué te parece la estrategia?

Si Mediaset ha decidido continuar con lo que probó y funcionó en la novena edición, que es el lunes la gala larga, y el martes y el miércoles una más corta, pues ellos son los que saben de programación.

Yo ahí no me meto, no tengo ni idea y no estudio los números. Solo espero que esta edición vuelva a funcionar, nos dé buenos datos y que la gente disfrute.

"Si hay algún comentario sobre 'La isla de las tentaciones' en 'La Revuelta', bienvenido será. Me consta que son seguidores"

Broncano seguro que suelta algún comentario, como en la edición pasada...

Bienvenido será. Me consta que son seguidores del formato.

Se rumorea que te vas en junio a grabar dos nuevas ediciones del programa. ¿Te dejan avanzar algo?

Ni confirmo, ni desmiento. Yo hoy hablo de la décima temporada.

Sandra Barneda y los chicos de 'La isla de las tentaciones 10', en Villa Montaña. Mediaset España

¿Sigues teniendo relación con Montoya? ¿Os escribís?

Tenemos una relación intensa desde que empieza hasta que terminan las Tentaciones, y luego en los debates. Pero, relación, con ninguno. Como tampoco tengo relación con la mayoría de los colaboradores. Es mucha gente y yo tengo un tiempo limitado.

La última vez que vi a Montoya fue en los Premios Iris, que le dieron el premio a fenómeno del año, una nueva categoría. Charlamos, estuvimos comentando cómo está él...

Más allá de La isla de las tentaciones, ¿cómo estás viendo a los concursantes de Supervivientes? ¿Más metidos? Jorge Javier les ha echado alguna que otra bronca...

Yo creo que sí.

"No tengo relación con ninguno de los concursantes, como tampoco tengo relación con la mayoría de los colaboradores"

¿Cómo estás viendo a Nagore en estos primeros días, ahora que por fin ha dado el paso de ir?

¿Pero estamos hablando de La isla de las tentaciones o de Supervivientes? Estoy promocionando La isla hoy, vamos a centrarnos en ella. Prefiero hablar de La isla, de Supervivientes ya hablaríamos. Si en menos de 10 minutos ya no quieres preguntarme nada más de La isla...

Por supuesto que hay preguntas de La isla de las tentaciones, pero eres un rostro fuerte en Mediaset y tienes otros proyectos.

Lo entiendo, pero entiéndeme. Creo que tenemos que centrarnos en La isla de las tentaciones. Lo que Jorge haga con los concursantes o lo que cada uno haga... No voy a entrar a valorar nada de eso.

Tras diez ediciones, ¿temes de alguna manera encasillarte en ser presentadora de La isla de las tentaciones?

No, porque hago muchísimas más cosas. Es como preguntarle a Jorge Javier si se encasilla en ser presentador de Supervivientes. La respuesta es no.

Sandra Barneda, presentadora de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Mediaset España

¿Qué más te ves haciendo en Mediaset?

Lo que me proponga la cadena.

Si me permites preguntarte por algo más personal, ¿cómo compaginas el trabajo en Madrid y vivir en Ámsterdam con Pascalle?

No voy a hablar de nada personal, lo siento.

Dame detalles de las novedades que se han introducido en esta décima edición de las Tentaciones.

Hay tres nuevas dinámicas, como habréis visto en la nota. La tentación viene con fuerza, por eso hablamos de la sombra de la tentación. Hay un collar de sombra, con el que pueden decidir los tentadores.

También la tentación va a tener que decidir por la supervivencia de las parejas. Y te puedo decir que esta temporada hay más hogueras que nunca.