Pitingo (45), sobre su infancia en los 80: "Mi padre era guardia civil, pero por miedo yo decía que era fontanero"

Pitingo creció entre dos mundos: el flamenco gitano de su madre y la disciplina y el miedo vinculado a su padre como guardia civil. Fue esta mezcla la que marcó profundamente su infancia, tanto en lo personal como en lo artístico, y así lo ha relatado en muchas ocasiones.

Antonio Manuel Álvarez Vélez, que así se llama el famoso artista, pasó muchos años viviendo en un cuartel de la Guardia Civil. Primero en Huelva y después en Madrid, porque el destino profesional de su padre obligaba a toda la famlia a desplazarse y a instalarse en las dependencias.

Mientras empezaba a cantar -se especializó en la soulería, una mezcla entre el soul y la bulería-, Pitingo convivió en su infancia con el terror de los peores años de ETA. El cuartel estaba sometido a controles, estados de alarma y protocolos que los niños ya tenían interiorizados como casi parte del juego.

"Cuando estávamos en estado de alarma de la Guardia Civil digamos, te decían: 'No se puede salir', no podíamos salir del cuartel para nada. Con miedo siempre, una cajita en cualquier lado... Ya era explosivos", comentó el artista en una entrevista con Fran Rivera en Espejo Público hace unos años.

El propio Pitingo explicaba que, por miedo y para no revelar la profesión de su padre, contaba al resto que era fontanero.

Y es que, a los hijos de guardias civiles se les recomendaba no hablar del trabajo de sus padres por cuestiones de seguridad. Incluso en el DNI familiar, la dirección aparecía camuflada como "carretera de acceso sin número".

También tuvo que lidiar con el "racismo de payos y gitanos", tal y como contaba para ABC.

"Creo que lo importante es la tolerancia, la multiculturalidad, algo fundamental para vivir en libertad", decía el que fuese finalista de MasterChef Celebrity. "Me considero una persona del mundo, y que cada cual lo entienda como quiera".

Su vida cambió para siempre a los 12 años, cuando conoció a Carmen Linares y Pedro Habichuela, dos nombres clave del flamenco.

Fue entonces cuando dejó el colegio para un año después dedicarse a la música. En 2006, y después de trabajar en el aeropuerto de Barajas, firmó un contrato con Universal Music para lanzar su primer disco, Pitingo Habichuelas.

En cuanto a su vida personal, Pitingo compartió la mayor parte de su vida con Verónica Fernández Prieto, su novia desde la adolescencia y con la que estuvo más de 30 años. Se casaron en 2008 por lo civil en una boda a la que acudieron famosos como Loles León o Imanol Arias.

En octubre del año pasado, el intérprete confirmó el divorcio con la madre de su hijo, Manuel. Lo hizo poniendo en valor su figura: "Ella es y será siempre la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida: nuestro hijo Manuel. Por eso solo puedo tener hacia ella respeto y gratitud".

Pitingo, que vive en Punta Cana desde 2022, tiene nueva pareja: Laura Escudero. "Con el paso del tiempo, la vida me ha regalado una etapa junto a Laura, mi primer amor, a la que conocí hace más de 30 años y la vida nos ha unido otra vez. Es una mujer buena, serena y que tiene un corazón enorme. Me da calma alegría y mucha verdad".