Juan y Medio, sobre su infancia en los años 70: "Antes el peor castigo era dejarnos en casa, ahora es mandarlos a la calle"

Juan y Medio recuerda su infancia como una etapa luminosa, profundamente familiar y ligada a la tierra, que explica buena parte de la cercanía y la calma que hoy transmite en televisión.

Nacido en Lúcar (Almería), en una familia numerosa de cinco hermanos, de los que él es el mayor, su niñez transcurrió a caballo entre este pequeño pueblo andaluz y otras ciudades como Burgos y Madrid. En su casa se definían como “muy primarios, muy nobles, muy sencillos”.

​De Lúcar guarda el recuerdo de un microcosmos rural donde todo sucedía a pie de calle: tardes de juegos interminables, rodillas peladas y una libertad que para él supone un fuerte contraste con la infancia actual.

Asegura que se ha “roto la piel muchas veces jugando en la calle” y resume la mentalidad de su generación con una frase que repite a menudo: “Antes el peor castigo era dejarnos en casa, ahora es mandarlos a la calle”.

Esa niñez de barro, bicicletas y pandilla no es solo nostalgia. Para el presentador, fue su gran escuela de socialización y el terreno de cultivo de su sentido del humor, siempre presente en su labor en televisión. Tan palpable día a día, cuando está al frente de La tarde, aquí y ahora de Canal Sur. ​

Juan y Medio, en 'Y ahora Sonsoles'. Atresmedia Televisión

La figura de su padre fue fundamental para el comunicador. Cuenta que “siempre que podía nos sacaba a comer al campo, aunque fuera en la curva de una carretera”.

​Con los años, esa mirada sobre su propia infancia le ha servido también para posicionarse sobre la de hoy. Juan y Medio advierte del “daño irreparable” que pueden causar las pantallas cuando el ocio de los niños depende exclusivamente de ellas.

Juan no suele idealizar la dureza de la vida rural, pero sí reivindica la libertad y la creatividad que le dio crecer en un pueblo de apenas unos cientos de habitantes, donde aún hoy vuelve cada verano a “recorrer las veredas y bañarse en las albercas”.

A punto de estrenar 'Mask Singer'

En cuestión de semanas, Juan y Medio volverá a la televisión nacional como investigador de Mask Singer. El andaluz tratará de adivinar qué famosos se esconden detrás de las máscaras, junto a sus compañeros Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre.

En la rueda de presentación, BLUPER se interesó por el fichaje del conductor, que es muy selectivo con los proyectos televisivos en los que se embarca, pues su prioridad es el programa vespertino de la autonómica andaluza.

"Juan y Medio es entretenimiento familiar, diversión, un caso de éxito en Andalucía", respondió Mario Briongos, CEO de Fremantle, asegurando que él mismo se sorprendió al verse como "pez en el agua". Juan ha hecho un "gran esfuerzo" por compatibilizar ambos trabajos.