Christian Gálvez visita Antena 3: de su "duelo" con 'Pasapalabra' a su dardo a Telecinco por Patricia Pardo

Este lunes, 23 de marzo, Christian Gálvez acudió a Y ahora Sonsoles. En Antena 3, el comunicador habló sin tapujos sobre los dos hechos traumáticos que marcaron su última etapa en Telecinco: el fin de Pasapalabra y la abrupta salida a la luz de su relación con Patricia Pardo.

Por orden del Tribunal Supremo, el concurso del rosco fue emitido por última vez en la cadena de Fuencarral el 1 de octubre de 2019. Poco después, Atresmedia se hizo con los derechos del formato para estrenarlo en mayo de 2020 y con Roberto Leal al frente.

En primer lugar, Christian aplaudió que en “una cadena como” Antena 3, en la que se está haciendo “Pasapalabra con Roberto Leal”, pudiese hablar de la etapa del programa en Telecinco “sin complejos”. “Es muy bonito porque no puedo borrar 13 años de mi vida”.

“El único problema que tuve con el fin de Pasapalabra es que no tuve la oportunidad de despedirme de la audiencia y dar las gracias”, aceptó el ahora presentador de las tardes de Telemadrid.

Con todo, reconoció que no fue “un fracaso” profesional para él, sino una sorpresa, “una ausencia que de repente no te esperabas”. “Con Pasapalabra murieron muchas cosas y una parte de mí también”, añadió ante Sonsoles Ónega.

Sonsoles Ónega y Christian Gálvez, en 'Y ahora Sonsoles'. Atresmedia Televisión

“Luego renacieron otras, pero no lo sabía en ese momento”, desveló el de Móstoles, agregando que entonces “dudaba de lo que era justo y de lo que era injusto” y que vivió como “una especie de duelo”. Eso sí, le restó hierro al asunto matizando que no es equiparable la cancelación de un espacio a la muerte de una persona.

Su enfado con 'Socialité'

Christian Gálvez tampoco se mordió la lengua sobre cómo fue destapado su amor con la presentadora de Vamos a ver por parte de su propia cadena. Fue en Socialité, donde, según el conductor, se insinuó que el noviazgo había empezado antes de que Christian se separase de Almudena Cid.

“La gente, con muy mala leche, tiende a poner matemáticas al amor. Nosotros tuvimos que salir a hacerlo público porque un 9 de febrero nos tomamos un café que no tenía que ver nada con los libros. Porque nos conocimos a través de ellos”, relató Gálvez.

“Lo tuvimos que hacer público porque otra cadena decidió reventar ese momento en el que nos estábamos conociendo. Un programa de corazón. Faltaron el respeto a la oportunidad que tiene cada persona, cada pareja que se está conociendo, de poder ser ellos mismos los que se lo cuenten a su entorno”, lamentó el madrileño.

'Socialité' destapó la relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo en 2022. Mediaset España

Christian, que entonces trabajaba en Cadena 100, aprovechó una pausa publicitaria de su programa para llamar a sus padres y contarles lo que estaba a punto de salir en Socialité ese fin de semana.

“La cadena en la que yo trabajaba decía que llevábamos tiempo solapando relaciones y eso es mentira. ‘¿Que se han casado pronto? Algo tendrían”, prosiguió el invitado de este lunes a Y ahora Sonsoles.

Gálvez dejó claro que “cuando tienes experiencia en la vida y conoces a alguien con 40 y tantos años, no estás para hacer el imbécil”. “Patricia me presentó a sus hijas y sus hijas me aceptaron, es el mayor acto de amor. Desde ese día estamos casados”, aseguró.