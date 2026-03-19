El universo de Megan Maxwell llega a Antena 3: la serie '¿A qué estás esperando?' sucederá a 'Perdiendo el juicio'

Rubén Cortada y Adriana Torrebejano son los protagonistas de '¿A qué estás esperando?'. Atresmedia

Antena 3 continuará apostando por la ficción española en su emisión en lineal en tiempos de streaming y consumo global.

¿A qué estás esperando?, la serie basada en las novelas románticas de la autora superventas Megan Maxwell, será la sustituta de Perdiendo el juicio en la noche de los jueves, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL en primicia.

Antena 3 jugará sobre seguro eligiendo a esta comedia para que ocupe el hueco de la producción liderada por Elena Rivera. Perdiendo el juicio está demostrando una gran estabilidad -los 5 primeros capítulos han promediado un 11,3% de share- en la complicada noche de los jueves.

Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz lideran el reparto de esta ficción producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta, con la participación de Atresmedia.

Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ginés García Millán, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, Ramón Langa, Antonia San Juan y Manu Baqueiro, entre otros, completan el elenco de la primera tanda, que está compuesta de un total de 8 capítulos de 50 minutos.

Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Francisco Ortiz y Eva Ugarte son los protagonistas de '¿A qué estás esperando?'. Atresmedia

La compañía continúa así con el modelo de negocio que instauró hace unos años, y que pasa por distribuir sus contenidos por todas las vías posibles. El fin era alargar la vida de sus producciones, más allá de su emisión en lineal.

De esta forma, ¿A qué estás esperando? hará el mismo recorrido que su antecesora, y pasará de Atresplayer a Antena 3. Hay que decir que la ficción fue un rotundo éxito porque fue la serie más vista de la plataforma en 2024.

No fue extraño entonces que el grupo de San Sebastián de los Reyes decidiera renovar la serie por una segunda temporada. Una entrega que ya se está grabando con la incorporación de Nico Furtado, Marta Guerras y Helena Ezquerro al reparto.

Hay que decir también que ¿A qué estás esperando? está disponible en el catálogo de Prime Video.

Primera imagen de la grabación de la segunda temporada de '¿A qué estás esperando?'. Jero Álvarez Atresmedia

Así las cosas, Antena 3 ya tiene planificada la última parte de la temporada, la más importante porque es la más jugosa de cara a los anunciantes. En breve estrenará la edición número 12 de Tu cara me suena; Una fiesta de muerte, con Àngel Llàcer, y Mask Singer.

Sinopsis

Can, un atractivo piloto aéreo de ascendencia turca, respetuoso con la voluntad de un padre tradicional, asiste mensualmente a unas cenas en las que le presentan posibles candidatas para casarse.

En una de ellas conoce a Sonia, una madre soltera que se presenta, sin avisar, a la cena que su madre ha organizado para que sus otras dos hermanas conozcan al rico heredero.

Imagen capitular de '¿A qué estás esperando?'. Atresmedia

Can y Sonia descubrirán, sin saberlo, que tienen mucho en común. Disfrutan del sexo sin ataduras, frecuentan clubs donde dan rienda suelta a sus placeres y mantienen a raya sus emociones para evitar enamorarse.

Por otro lado, Daryl, íntimo amigo de Can y, también piloto, está dispuesto a renunciar a su soltería al enamorarse de Carol, una azafata con mucho desparpajo que pondrá su vida del revés, pero los miedos que ambos arrastran y sus diferencias les obligarán a cuestionarse sus sentimientos y a valorar si pueden superar lo que les separa.