Ni La Moraleja ni El Viso: la exclusiva casa de Gonzalo Miró de 600m2 reformada por el arquitecto Joaquín Torres

Gonzalo Miró y la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, en un montaje de EL ESPAÑOL.

Gonzalo Miró está viviendo uno de sus momentos más dulces a nivel mediático.

Tras despuntar la temporada pasada en Espejo Público y La Roca, de Atresmedia, el hijo de Pilar Miró se ha consolidado como un rostro potente de RTVE gracias a Directo al grano, el programa que presenta junto a Marta Flich.

Una labor que compagina con sus colaboraciones en la COPE, en Tiempo de juego y El partidazo. En la emisora episcopal, Gonzalo comenta los partidos del Atlético de Madrid, equipo del que es seguidor.

Lejos de los platós de televisión, Gonzalo Miró intenta tener una vida discreta. Y mucho ayuda la exclusiva zona de Madrid en la que reside desde que volvió a España después de haber estado estudiando producción de cine en Nueva York.

El televisivo vive en La Finca, una urbanización situada en el término municipal de Pozuelo de Alarcón, a 25 minutos en coche del centro de la capital. Es conocido por ser el refugio de futbolistas, empresarios, cantantes y actores.

Gonzalo Miró vive en un chalet adosado de 600 metros cuadrados, ascensor ―que solo usa cuando va cargado― y piscina privada. La construcción tiene en total cuatro dormitorios, cinco baños y cuatro plazas de garaje.

Así lo enseñó hace unos años en el programa Supercasas de laSexta. Aquí, por cierto, se desvelaba que la reforma de la casa de Gonzalo Miró tiene el sello de A-cero, el estudio de arquitectura y de interiorismo de Joaquín Torres.

La casa de Gonzalo Miró tiene piscina privada en su jardín. 'Supercasas' (laSexta)

"Me ha echado un cable a la hora de decorar, sobre todo no se fiaba mucho de mi criterio", comentaba en la visita el propio Gonzalo, quien reconocía también que la casa "tenía muchísima luz", un requisito "fundamental".

Pese a disponer de una terraza de más de 75 m2, lo cierto es que el presentador de la cadena pública aseguraba por entonces que no la llegaba a disfrutar del todo después de confesarse "bastante caserito". "La disfrutan bastante más mis amigos que yo", decía.

La distribución de la casa es "muy original" porque, tal y como describía, "hay mucha entreplanta". Es decir, en lugar de ser pisos enteros, "se suben unos escalones y están repartidos como a los dos lados de las escaleras".

Al abrir la puerta, lo primero que vemos en el hall es el mencionado ascensor. Además, a esa altura, se hallan el cuarto de la caldera, armarios empotrados y un aseo pequeño.

Cuadros de la artista Mercedes Rodríguez lucen en las paredes de su salón. 'Supercasas' (laSexta)

Arriba se sitúa el salón. Con una decoración minimalista, la estancia cuenta con grandes ventanales para dejar pasar la luz natural y suelo de mármol. Los sofás negros y los cuadros en tonos rojos, naranjas y amarillos de la artista Mercedes Rodríguez hacen el contraste.

Junto al salón, está el comedor, al que se accede a través por unas puertas correderas de cristal. "Solo lo utilizo cuando vienen amigos porque yo realmente solo no me siento a comer aquí", decía.

Desde este comedor se accede a la cocina. "La uso menos que el comedor", aseguraba excusándose por su gran número de compromisos profesionales. Está equipada con muebles de madera oscura combinados con detalles en negro, como la encimera.

En la última planta están los dormitorios. El principal está pensado para el descanso porque apenas tiene muebles. Únicamente tiene un par de mesitas de noche, un baúl vintage que podría usarse como cómoda y dos mesitas de noche. El cabecero es amarillo.