Hablamos con Aída Nízar, retenida en Abu Dabi por la guerra de Irán: "Temo que algún misil no sea interceptado"

Como otros tantos españoles, Aída Nízar se encuentra retenida en el aeropuerto de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la escalada bélica en Oriente Medio tras el ataque de EEUU e Israel a Irán el pasado fin de semana.

Los espacios aéreos de muchos países de la zona están cerrados, de ahí que se hayan cancelado muchos de los vuelos. Los pocos aviones que despegan, lo hacen a cuentagotas.

La televisiva, que se encontraba allí disfrutando de unos días junto a su familia, intenta coger un avión que le ponga rumbo a España.

"Necesito salir porque tengo una responsabilidad profesional que cumplir", dice Aída a EL ESPAÑOL, en alusión a su participación en La cárcel de los gemelos.El reality de internet, producido por Carlos y Daniel Ramos (Zonagemelos), empezará el día 15 de marzo en YouTube.

Algo que ya dejó claro en Instagram: "No huyo, cumplo. Además, aquí permanece lo que más amo, mi familia". Efectivamente, es en Abu Dabi donde vive su hermana y su marido desde hace 16 años.

Aída dice estar viviendo una "disonancia emocional". "Los medios hablan de inseguridad y, en efecto, las restricciones y las alarmas lo refuerzan, pero mi experiencia cotidiana aquí no refleja ese peligro inmediato", asegura.

La que fuese concursante de Gran Hermano confirma que "hay ataques de misiles", pero que, afortunadamente, "todos están siendo interceptados". "Lo que cae [a tierra] son los artefactos de la explosión", explica.

"Las alarmas que te llegan continuamente al móvil hacen que se te pare el alma y te estremezcas", continúa Aída, que confiesa sentirse "abandonada" por el Gobierno. "Solo Iberia me está ayudando", prosigue. "Jamás imaginé vivir algo tan apocalíptico y tan incierto".

La propia Aída confirma que hay muy pocos aviones en pista, y que tan solo opera la compañía Etihad.

Aída Nizar, en 'Ni que fueramos Shhh'. TEN

A la hora de publicación de este artículo, Aída dice estar a punto de "coger el vuelo", si bien los trabajadores del aeropuerto no la dejan grabar con el móvil para evitar que se transmita una sensación de "pánico".

"Para mí es algo muy tranquilizador saber que en este país se quiere la paz. Se han reservado el derecho a contraatacar", confiesa. "Sé que estoy en el país más seguro del mundo, pero temo que alguno de los misiles no sea interceptado", agrega Aída a este periódico.