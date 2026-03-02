Rossy de Palma, 61 años, actriz: "Me levanto y desayuno una tostada de pan integral con tomate y aceite de oliva"

A sus 61 años, Rossy de Palma tiene unos hábitos de vida bastante claros y alejados de las dietas extremas o las rutinas imposibles.

A la 'chica Almodóvar' le gusta cuidarse, pero desde el sentido común y el disfrute. En más de una ocasión ha desvelado que empieza el día "con una sonrisa y una tostada de pan integral con tomate y aceite de oliva".

Un desayuno sencillo a más no poder, pero tremendamente saludable, que sigue la tónica general de la alimentación de la actriz: la dieta mediterránea. Así lo cuenta en una entrevista al blog Aceites de oliva de España.

En la mesa de Rossy no faltan los productos biológicos y de calidad que le permitan tener energía y encontrarse ligera para esas largas jornadas de rodaje.

Entre sus preferencias gastronómicas, ha confesado que es muy de "arroz con cosas" y que prefiere la tortilla de patatas sin cebolla y bien cuajada.

Además, después de años abusando de la pasta, De Palma terminó cogiéndole manía a los macarrones y hoy en día se decanta antes por un buen arroz que por un plato de pasta.

En su día a día es indispensable también el ejercicio físico. Rossy practica deporte de manera regular, más bien orientado a mantener el bienestar general que a perseguir un tipo de cuerpo concreto.

Simplemente, en los períodos que necesita encontrarse mejor por exigencias laborales, la mallorquina combina el comer más sano con moverse más, pero sin obsesionarse.

Por eso mira con distancia los métodos drásticos: ha llegado a decir que reality shows como Supervivientes pueden ser tentadores para bajar de peso, si bien ella no se ve pasando por algo así.

En lo estético, la artista sigue una rutina de piel natural y un maquillaje que le permita jugar con esa imagen tan característica que la define. Rossy defiende abrazar las peculiaridades de nuestro rostro y el paso del tiempo, y ha convertido sus rasgos asimétricos en parte de su sello como actriz.

La trayectoria de Rossy de Palma