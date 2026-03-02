Ya es oficial: Antena 3 ficha a Patricia Conde como presentadora de 'Juego de pelotas' tras su paso por 'El Desafío'

Patricia Conde continúa su trayectoria en Antena 3. Tras su paso por la sexta edición de El Desafío -que está ahora en emisión-, la cadena de Las Tablas apuesta por la humorista para conducir la segunda temporada de Juego de pelotas. Así lo ha comunicado oficialmente Atresmedia a última hora de este lunes.

Una incorporación que se adecua a la línea del programa en su primera temporada, que contaba con la presencia de Juanra Bonet como maestro de ceremonias. Un mismo perfil ya que los dos son humoristas y aportan al concurso dinamicidad y risas.

De esta forma, el formato vuelve a Antena 3 tras una primera toma de contacto con el público en el que se convirtió en el mejor estreno en televisión en España en más de 2 años. Lo hará con nuevas entregas y muchas novedades.

Hay que recordar que Juanra Bonet se marchó de Antena 3 tras una década para conducir el concurso Allá tú en Telecinco.

Como decimos, Patricia Conde será la presentadora del programa en esta nueva temporada, cuyas grabaciones han arrancado ya. La actriz y presentadora se incorpora al formato para capitanear esta nueva etapa en la que, de nuevo, dos grupos de concursantes que competirán por un premio en metálico en una "batalla de pelotas".

'Juego de pelotas' Antena 3

Seis bolas gigantes, una piscina, dos equipos, cinco jugadores por grupo… y una presentadora con muchas ganas de hacerles preguntas.

Un programa que vuelve a la pantalla para todos los públicos y que es una mezcla entre humor, conocimientos y espectaculares "pelotazos". Los concursantes, tanto famosos como anónimos jugarán para intentar llevarse el esperado premio en metálico.

Juego de pelotas regresa así con más fuerza que nunca. Recordemos que en su primera edición, consiguió un 18,6% de share, 1,4 millones de espectadores de media y más de 4 millones de espectadores únicos.

Según afirma la cadena, fue el mejor estreno en televisión en España en más de 2 años, liderando de forma absoluta frente a sus rivales.

El formato es una adaptación de 'De Kwis met Ballen' (Talpa Studios), un formato de éxito internacional creado en Países Bajos. Su popularidad ha traspasado fronteras y, además de a España, ha llegado a Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Portugal o Argentina.

La adaptación en nuestro país está producido por Atresmedia en colaboración con Warner Bros. ITVP España y la grabación de esta nueva edición tendrá lugar en el hub de Talpa Studios en Bélgica.

Así es Juego de Pelotas

'Juego en pelotas'

En cada entrega de este formato, que mezcla un concurso de preguntas de alto riesgo con una competición a gran escala, dos equipos se enfrentan sobre una plataforma elevada con único objetivo: acumular la mayor cantidad de dinero para pasar a la ronda final.

El programa arranca con la selección de 10 categorías temáticas, de las cuales cada equipo elegirá cinco preguntas para responder.

Cada jugador debe colocarse frente a la respuesta que cree correcta. Al oír "pelotas en juego" las pelotas bajan por el trampolín y el que se haya colocado en la respuesta incorrecta es empujado por la pelota, cae al agua y es eliminado.

Dos equipos de cinco personas se enfrentan en cada programa, poniendo a prueba sus conocimientos. Los participantes deberán responder a un cuestionario de opción múltiple mientras se sitúan frente a bolas gigantes que pueden detenerse o empujarlos sin piedad a una piscina si fallan en su elección.

Cada respuesta acertada suma 1.000 euros al equipo, cifra que va aumentando progresivamente en cada ronda, hasta alcanzar los 5.000 euros por acierto en la última fase de cada grupo. El equipo con más dinero acumulado entonces pasará a la final.

Uno de los participantes del equipo ganador deberá encontrar las cinco respuestas correctas. Si acierta, se lleva los 100.000 euros del premio, y si falla y acaba en la piscina, el equipo se irá únicamente con el dinero acumulado de las rondas anteriores.

Liderazgo de Antena 3

De esta forma, Antena 3 sigue apostando por el entretenimiento, una pieza fundamental en su ADN. En este mes de febrero, el canal lideró casi el 70% de los días de febrero. Lo hace con una parrilla estable, sin necesidad de tirar la casa por la ventana haciendo grandes desembolso.

Día a día, el canal 3 cuenta con los programas más vistos de la televisión: El Hormiguero, seguido de Tu cara me suena. Pasapalabra, La ruleta de la suerte y El Desafío, que se han situado en el Top 10 de entretenimiento y todos líderes.

Rosa al ganar el bote de 'Pasapalabra'

Sus informativos continúan ejerciendo de locomotora y suman 74 meses consecutivos de liderazgo, desde enero de 2020. La edición de Sandra Golpe consigue su mejor febrero en cuota en 20 años, mientras que la que presenta Vicente Vallés firma su mes más visto en dos años.

Otra de las patas importantes de Antena 3 es la ficción, y aquí también consigue destacar. Lo hace gracias a Sueños de libertad, que cierra su mejor mes histórico; y los buenos datos de Perdiendo el juicio, la serie de Elena Rivera, y En tierra lejana, la nueva serie turca que sustituye a Renacer.