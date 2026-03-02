Muere Pony, la perra de Miren Ibarguren, a los 14 años: "Su cariño era selectivo y su mala leche, legendaria"

La actriz Miren Ibarguren y el director Alberto Caballero atraviesan unos días especialmente agridulces. La pareja, que se encuentra en plena cuenta atrás para dar la bienvenida a su segundo hijo, ha sufrido un duro golpe personal tras el fallecimiento de Pony, su perra.

Este domingo, 1 de marzo, ha fallecido una de sus mascotas más queridas y compañera inseparable de la intérprete durante más de una década.

La perrita, que llegó a la vida de la actriz hace 14 años, había sido testigo silencioso de algunos de los momentos más importantes tanto a nivel personal como profesional.

Su pérdida ha supuesto un triste revés en un momento marcado por la ilusión familiar, algo que la propia Ibarguren ha querido compartir públicamente con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Ha sido la protagonista de Aída y vuelta quien ha anunciado la noticia con una emotiva despedida acompañada de varias imágenes de su perrita: "Pony. Catorce años que se me han pasado volando. Siempre te voy a querer y siempre te voy a extrañar. Eres la mejor. Maite zaitut maiti. Betirako gu (Te amo, mi amor, por siempre nosotros)".

También Caballero, ha querido rendir homenaje a la mascota, que desde el inicio de su relación con la actriz se había convertido en un miembro más de la familia.

El creador de éxitos televisivos como La que se avecina o Machos alfa compartía su propio mensaje de despedida. "Este es un homenaje a Pony, mi suricata favorita, siempre alerta. Su cariño era selectivo y su mala leche, legendaria. Inteligencia pura. Gracias por tanta compañía. Te vamos a echar de menos", ha escrito.

La pérdida llega, además, en una etapa especialmente significativa para la pareja. Juntos desde 2013, Ibarguren y Caballero dieron la bienvenida a su primer hijo, Rocco, en el verano de 2022.

Un año después, a finales de 2023, sellaban su historia de amor con una boda secreta celebrada en la más estricta intimidad, rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos.

Ahora, ambos esperan la llegada de su segundo hijo, un bebé del que, fieles a la discreción que siempre ha caracterizado su vida privada, no han desvelado ni el sexo ni la fecha prevista de nacimiento.

Un acontecimiento que llegará en las próximas semanas y que pondrá el broche a una etapa vital marcada por importantes cambios personales.

Tras conocerse la noticia, numerosos rostros conocidos del panorama artístico han querido mostrar públicamente su apoyo a la pareja. Actrices como Loles León, Bibiana Fernández, Marta Hazas, Natalia Verbeke o Kira Miró han llenado el perfil de Ibarguren de mensajes de cariño y ánimo, arropando a la familia en este difícil momento.

Una despedida dolorosa que demuestra, una vez más, el importante lugar que ocupan las mascotas dentro del entorno familiar y cómo su ausencia deja un vacío difícil de llenar incluso en medio de uno de los momentos más felices de sus vidas.